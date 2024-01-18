مدرب الإنتر يحدد هدفه من «سوبر إيطاليا»



روما (أ ف ب)

جعل المدرب سيموني إينزاجي من الفوز بالكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم التي تنطلق الخميس في السعودية وتستمر حتى الاثنين، «الهدف الأول للموسم» بالنسبة لفريقه الإنتر متصدر ترتيب الدوري.

وقال إينزاجي، في مؤتمر صحفي بثه الإنتر على موقعه، إن «الكأس السوبر تشكل هدفنا الأول للموسم، فزنا بلقب النسختين الأخيرتين ونريد مواصلة الفوز بها»، مضيفاً «عندما تتمرن في الإنتر، عندما تلعب في إنتر، عليك أن تعتاد على موقع (المرشح الأول)، أنا مطمئن».

وللمرة الأولى في تاريخها، ستقام الكأس السوبر الإيطالية التي سبق أن احتضنتها السعودية مرتين عامي 2018 و2019، بهذا النظام بمشاركة أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس.

وتجمع المسابقة بطلي الدوري ووصيفيهما في الرياض وتنطلق الخميس بلقاء نابولي، الفائز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990، وفيورنتينا وصيف الكأس، ثم يلعب الجمعة الإنتر بطل الكأس مع لاتسيو وصيف «الكالشيو»، على أن يتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية الاثنين.

وتطرق إينزاجي إلى مواجهة لاتسيو الذي دافع عن ألوانه لاعباً، وأشرف على تدريبه من 2016 حتى 2021، قائلاً «حقق لاتسيو سلسلة جيدة» من الانتصارات التي بلغت أربعة توالياً في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز السادس، تزامناً مع بلوغه ربع نهائي الكأس بحسمه المواجهة مع جاره اللدود روما 1-0.

من جهته، رأى مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري أن حظوظ فريق العاصمة في الفوز على الإنتر تبلغ «20-30 بالمئة» لأنه «الفريق الأفضل في إيطاليا وأحد أفضل الفرق في أوروبا».

ورغم غياب الفرق الأربعة المشاركة في الكأس السوبر، يواصل الدوري الإيطالي نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام يوفنتوس للاستفادة من غياب الإنتر كي يزيحه عن الصدارة في حال فوزه الأحد على ليتشي.

وتطرق إينزاجي إلى المنافسة القائمة حالياً مع يوفنتوس، قائلاً «هناك نزال جميل حالياً بين الإنتر واليوفي، لكن لا يجب أن ننسى ميلان» الذي يحتل المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن جاره اللدود، مضيفاً «يملكون فريقاً جيداً ويجب أن يُحسب لهم الحساب».