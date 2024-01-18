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الرياضة

منتخب اليد يخسر أمام قطر في «الآسيوية»

منتخب اليد يخسر أمام قطر في «الآسيوية»
18 يناير 2024 20:30

 
رضا سليم (دبي) 

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خسر منتخبنا لكرة اليد أمام قطر «حامل اللقب» 25-21، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى بالدور الرئيسي من البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وانتهى الشوط الأول لمصلحة منتخبنا 12-8، ونال أحمد هلال على جائزة أفضل لاعب، ويلتقي «الجمعة» في الجولة الثانية أمام اليابان، على أن يختتم مبارياته أمام إيران «الأحد».
قدم منتخبنا أفضل مستوى في الشوط الأول، وتقدم 3-2 في أول 5 دقائق، و4-2 عن طريق إبراهيم البلوشي، وينجح عبدالرحمن خميس حارس المنتخب في التصدي لتسديدات لاعبي قطر، ويرد راشد سعيد بالهدف الخامس، ويرفع النتيجة إلى 5-2، ويسجل قطر بعد صيام عن التهديف لمدة 6 دقائق، ويرد أحمد هلال من الجناح، ويرفع النتيجة إلى 6-4، ومن بعده يسجل مرزوق أحمد، وتصل النتيجة إلى 8-5 في منتصف الشوط.
ويرتفع الفارق لمنتخبنا بـ 4 أهداف، 9-5، عن طريق أحمد هلال، في الدقيقة 20، ويدخل فرانسيس لاعب قطر، وهداف بطولة العالم برصيد 58 هدفاً، ويرد طارق شاهين بالهدف 11 من «الجناح» 11-6، ويسدد سيف الأنصاري كرة قوية، ويحرز الهدف 12، ويرفع الفارق إلى 6 أهداف، وهو ما دفع مدرب قطر لطلب الوقت المستقطع الأول في المباراة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وفي الثواني الأخيرة يطلب دانيلو برستوفاك مدرب منتخبنا وقتاً مستقطعاً، وينتهي الشوط 12-8 لمنتخبنا.
ويرتكب لاعبو منتخبنا عدة أخطاء في بداية الشوط الثاني، وتتقلص النتيجة إلى هدفين 13-11، بعد هدف أحمد عبدالله، ويقود فرانسيس فريقه للتعادل 13-13 في أول 5 دقائق، ويسجل راشد سعيد بتسديدة، ويتصدى خميس لهجوم قطر، ويتكرر التعادل 14-14، في أول 10 دقائق، ويتقدم قطر للمرة الأولى 16-15 في منتصف الشوط، ويخرج علاء الدين بن راشد وامين ذكار لاعبا قطر بالبطاقة الحمراء بسبب الخشونة المتعمدة، ويحسم قطر المواجهة لمصلحة 25-21.

 

كرة اليد
الإمارات
قطر
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