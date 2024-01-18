«رباعية» لغينيا الاستوائية في «الأفريقية»



أبيدجان (أ ف ب)



حقّقت غينيا الاستوائية فوزاً كبيراً على غينيا بيساو 4-2، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسوو «21 و51 و61» وخوسيه ميراندا «46»، فيما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان أوبيانج خطأ في مرماه «37» والبديل جوزيه كوريا «90+3».

وفرض نسوو نفسه نجماً للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه من جهة الأداء والنتيجة، كما قاد لاعبيه لأداء رقصة أفريقية مميزة بعد تسجيله هدفه الثالث.

في البداية، ألغى الحكم الهدف الأول الذي جاء بعد بينية مذهلة اخترقت الدفاع وراوغ نسوو على إثرها حارس بيساو قبل أنّ يودعها المرمى الخالي بيسراه، لكنّه أعاد احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد «الفار».

وتصدر نسوو لاعب إنتر سيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية صدارة هدافي البطولة منفرداً برصيد ثلاثة أهداف.

وبهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار (ثلاث نقاط) أمام نيجيريا (نقطة) اللذين يتواجهان في وقت لاحق، فيما بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة المقررة في 22 الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار وغينيا بيساو مع نيجيريا.