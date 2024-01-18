أزمة قلبية في ملاعب السلة والضحية مساعد المدرب



واشنطن (رويترز)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في بيان تأجيل مباراة جولدن ستيت وريورز أمام دالاس مافريكس المقررة الجمعة بعد وفاة مدربه المساعد ديان ميلويفيتش.

وأعلن وريورز الأربعاء وفاة ميلويفيتش وذلك عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال عشاء للفريق يوم الثلاثاء، وكان ميلويفيتش يقضي ثالث مواسمه كمدرب مساعد لفريق جولدن ستيت، وقد ساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري عام 2022.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي الأربعاء تأجيل مباراة وريورز التي كانت مقررة في وقت لاحق من ذلك اليوم أمام يوتا جاز.

ويحتل وريورز المركز 12 في ترتيب القسم الغربي.