«الاستدامة والأداء في كرة القدم» يجمع نجوم العالم بدبي

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم إلى دبي اليوم لمتابعة الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، والنسخة 14 من حفل «جوائز دبي جلوب سوكر» التي يتم تنظيمها بدعم مجلس دبي الرياضي، والمقدمة هذا العام من «نخيل»، ويستضيفها فندق ومنتجع أتلانتس بجزيرة النخلة بدبي.

وتنطلق فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالجلسة الفنية التي تقام في الفترة الصباحية بنادي دبي للصحافة، وتحمل عنوان «المرأة وكرة القدم»، التي تخصص للحديث عن تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أورنيلا بيليا مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجريتا نارديشي المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، في الحفل المسائي الذي يحضره قرابة 1000 ضيف من النجوم والشخصيات الرياضية والاقتصادية والإعلامية ويتابعها الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية، ويتم فيه تسليط الضوء على تجارب احترافية ناجحة في مجال استدامة الإنجازات والمحافظة على ثبات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات بأفضل الأساليب الاحترافية الناجحة والتي تركت بصمة في كرة القدم العالمية.

وتعقب الجلسة، توزيع جوائز جلوب سوكر على نجوم اللعب والتدريب والإدارة للأفراد والأندية الذين حققوا أهم الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي وكذلك تكريم أصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة الممتدة منذ عدة سنوات، وسيكون في مقدمة الحضور نجوم نادي مانشستر سيتي على مستوى الإدارة والتدريب واللاعبين، كما سيكون من بين الحضور ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، وكاسيميرو قائد منتخب السامبا، إلى جانب المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي جون تيري، ومجموعة من الضيوف البارزين وممثلي الأندية والهيئات من جميع أنحاء العالم.

وتشهد الأمسية المرتقبة للجوائز الإعلان عن الفائزين في 18 فئة رئيسية، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وأفضل لاعب وفقاً لآراء الجمهور، بالإضافة إلى خمس جوائز رقمية وجائزتين افتتاحيتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتمثل «الاستدامة والأداء في كرة القدم» شعار نسخة هذا العام من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينطلق بالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، وهو الحدث الذي سيكون صديقاً للبيئة ويطبق معايير الاستدامة، حيث تم تحويل المواد المستخدمة في التنظيم إلى مواد صديقة للبيئة وكذلك استخدام الدعوات الإلكترونية للحضور في إطار جهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدبي جلوب سوكر لتنظيم حدث مستدام وكذلك انسجاماً مع الشراكة الرائدة التي ستجمع مجلس دبي الرياضي مع Neutral Carbon Zone، حيث يمثل هذا التعاون الخطوة الأولى في رحلة الحدث نحو الاستدامة و«صفر كربون»، حيث سيكون الحدث الأول من نوعه على مستوى جوائز كرة قدم المحايدة كربونياً في العالم.

تشهد نسخة هذا العام من الجوائز تسجيل رقم قياسي جديد خلال مرحلتي الترشح للجوائز، بإجمالي تراكمي تخطّى 70 مليون صوت وهو ضعف عدد الأصوات المسجلة في عام 2022. كما تم تسجيل عدد غير مسبوق من عمليات التنزيل لتطبيق جلوب سوكر الجديد للهواتف المحمولة، حيث صوت 1.5 مليون شخص عبر التطبيق الخاص.