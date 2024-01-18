مبادلة أبوظبي تسلط الضوء على المواهب النسائية الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

تتميز بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام بتأثير نسائي إماراتي قوي، حيث وقع الاختيار على أربع مواطنات موهوبات للعب أدوار محورية في مختلف عناصر المسابقة، التي تقام في مجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية من 3 إلى 11 فبراير.

وتعود بطولة التنس النسائية إلى الإمارات في نسختها الثانية، بعد النجاح الباهر الذي حققته عام 2023 على مستوى المنافسات داخل الملعب والفعاليات المقامة خارجه.

وتشارك في البطولة هذا العام نخبة مميزة من اللاعبات، من بينهن يلينا ريباكينا من كازاخستان، وماريا ساكاري من اليونان، وباربورا كريتشيكوفا من التشيك، وجميعهن مصنفات ضمن العشرة الأوائل في رابطة محترفات التنس، بينما حصلت البريطانية إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة عام 2021، على بطاقة دعوة، على أن تشارك أيضاً في المنافسات.

وتمكيناً للمرأة واعترافاً بدورها الفعال في كل المجالات، تسلط البطولة الضوء بالتعاون مع مبادلة، على المواهب النسائية المحلية، ومنهم مصممة المجوهرات عزة القبيسي، التي تم تكليفها بتصميم الكأس التي سترفعها اللاعبة الفائزة بنهائي منافسات البطولة.

وفازت القبيسي في وقت سابق، بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد الأعمال الشباب المبدعين، وجائزة الإمارات للسيدات، كما عُرضت أعمالها في العديد من المدن والبلدان، مثل قطر، والبحرين، والمغرب، ومصر، وبلجيكا.

وقالت القبيسي: «قبل عشر سنوات، قمت بتصميم الكأس في البطولة الرجالية مبادلة العالمية للتنس، ويشرفني أن أقوم بتصميم كأس البطولة النسائية مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024».

وتلعب المصورة هند الرئيسي أيضاً دوراً مهماً في البطولة، حيث تلتقط بعدستها الذهبية صوراً للّاعبات والشخصيات الرئيسية طوال فترة البطولة. وتتمتع الرئيسي بخبرة عالية في مجال تصوير الأحداث الرياضية، وكانت المصور الرسمي للمنتخب السعودي في كأس العالم في قطر، بينما عملت أيضاً مع بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي.

وعن دورها في البطولة، قالت: «شعرت بسعادة غامرة لتوليّ هذا المشروع والمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وهو حدث رياضي كبير يقام في قلب أبوظبي، ولأنني كنت شغوفة بالفن لسنوات عديدة، فإن فرصة عرض أعمالي في البطولة المرموقة أمر مثير للغاية وهو ما سأعتز به دائماً.

ومن ناحية أخرى، عملت الفنانة عائشة الشامسي بالتعاون مع مبادلة لوضع التصميم الرئيسي لجناح مبادلة في البطولة، من حيث الطابع الخاص والعناصر البصرية بما تحتويه من خطوط وألوان ورسومات. والشامسي فنانة شغوفة، علمت نفسها بنفسها، أحبت الفنون الرقمية وأبدعت فيها، وهدفها الأسمى هو جعل الفن في متناول الجميع، وقالت: «باعتباري شخصاً مرتبطاً بشكل وثيق بالثقافة المتنوعة للإمارات، أشعر بالفخر للانضمام إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة وإضافتها إلى سجلي الفني.

ويكتمل الرباعي الإماراتي بالشيف ميرة عيسى النقبي، التي ازدهرت مسيرتها في الطهي منذ فوزها في مسابقة جلف فوود يوث بمركز دبي التجاري العالمي عام 2022.