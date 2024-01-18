بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق في «دبي أرينا» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وتمتد منافساتها حتى الأحد المقبل، وذلك في «فيستفال دبي أرينا». ويشارك في البطولة، بعد إغلاق عمليات التسجيل، 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على مستوى الدولة، في واحدة من أكبر المشاركات، والأولى من نوعها التي تقام وسط تفاعل متميز من جميع الأندية داخل الدولة، واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات، وحتى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات «بوينت فايت وكي 1»، حيث تضم منافسات البوينت فايت 6 فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» 4 فئات عمرية.

وتقام البطولة ضمن أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير لها جميع الإمكانيات، لتعزيز حضورها في كافة المحافل القارية والدولية.

واكتملت عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، في فندق هوليدي آن فيستفال دبي، تمهيداً لانطلاقة البطولة التي يتضمن برنامجها البداية بالأدوار التأهيلية من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساء اليوم، وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات دور النصف نهائي في الساعة 12 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات الختام يوم الأحد بنزلات الدور النهائي، في الساعة 12 ظهراً وتختتم المنافسات في الساعة 9 مساءً.

من جهته، قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «فخورون بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على صعيد الدولة، ما يمثل مكسباً مهماً وانطلاقة قوية لبرامج ومسابقات تطوير الكيك بوكسينج في الدولة، مشيداً بحجم المشاركة وتفاعل جميع الأندية بمنافسات البطولة التي تؤكد القاعدة المتميزة التي تتمتع بها اللعبة، ودور الاتحاد في تقديم البطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاحتكاك واكتساب التجارب ورفع مستوى الخبرات، بجانب السعي لاكتشاف المواهب الواعدة ودعم المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «نؤكد حرص اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة «كيك بوكسينج الإمارات» ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، داعياً الجماهير لمتابعة منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث، خصوصاً أن البطولة تقام مع عطلة نهاية الأسبوع.