الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق في «دبي أرينا» اليوم

بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق في «دبي أرينا» اليوم
19 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المضمار الأصفر» يحتضن جبل علي مايل وبطولة السرعة
«الأبيض الأولمبي» يبدأ «وديات يناير» بلقاء «الأخضر»

تنطلق اليوم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وتمتد منافساتها حتى الأحد المقبل، وذلك في «فيستفال دبي أرينا». ويشارك في البطولة، بعد إغلاق عمليات التسجيل، 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على مستوى الدولة، في واحدة من أكبر المشاركات، والأولى من نوعها التي تقام وسط تفاعل متميز من جميع الأندية داخل الدولة، واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات، وحتى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات «بوينت فايت وكي 1»، حيث تضم منافسات البوينت فايت 6 فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» 4 فئات عمرية.
وتقام البطولة ضمن أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير لها جميع الإمكانيات، لتعزيز حضورها في كافة المحافل القارية والدولية.
واكتملت عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، في فندق هوليدي آن فيستفال دبي، تمهيداً لانطلاقة البطولة التي يتضمن برنامجها البداية بالأدوار التأهيلية من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساء اليوم، وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات دور النصف نهائي في الساعة 12 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات الختام يوم الأحد بنزلات الدور النهائي، في الساعة 12 ظهراً وتختتم المنافسات في الساعة 9 مساءً.
من جهته، قال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «فخورون بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً على صعيد الدولة، ما يمثل مكسباً مهماً وانطلاقة قوية لبرامج ومسابقات تطوير الكيك بوكسينج في الدولة، مشيداً بحجم المشاركة وتفاعل جميع الأندية بمنافسات البطولة التي تؤكد القاعدة المتميزة التي تتمتع بها اللعبة، ودور الاتحاد في تقديم البطولات التي تسهم في تعزيز فرص الاحتكاك واكتساب التجارب ورفع مستوى الخبرات، بجانب السعي لاكتشاف المواهب الواعدة ودعم المنتخبات الوطنية».
وأضاف: «نؤكد حرص اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة «كيك بوكسينج الإمارات» ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لتحقيق نجاحات جديدة، داعياً الجماهير لمتابعة منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث، خصوصاً أن البطولة تقام مع عطلة نهاية الأسبوع.

الكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
دبي أرينا
دبي
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غدا
اليوم 18:13
نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر
الترفيه
أرنولد شوارزينغر "يفلت" من السلطات الألمانية
اليوم 18:06
إصابة صلاح.. هناك شيء ما!
الرياضة
إصابة صلاح.. هناك شيء ما!
اليوم 17:54
كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!
الرياضة
كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©