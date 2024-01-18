كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «فريق دبي» بطل «رمز القرموشة» للعامة المفتوح

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق الطير «4060» لفريق دبي، بلقب شوط الرمز للقرموشة فرخ فئة العامة المفتوح، في اليوم السابع لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت منافسات شوط الرمز غاية في الإثارة، بعدما تفوق البطل على «جي جي 2» من فريق الفرسان الذي حل وصيفاً، بفارق لا يتخطى الجزء من الثانية، فيما كان المركز الثالث لهذا الشوط من نصيب «نصايح» لفريق ند الشبا.

وفي شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة العامة المفتوح، كان اللقب من نصيب «بيان» لحميد محمد سعيد راشد الطاير، وحل في المركز الثاني «جي جي 13» لفريق الفرسان، فيما احتل المركز الثالث «جي 77» لحمدان عيسى خلفان خرباش.

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للفئة نفسها إلى «جي 23» لسعيد هلال بن طراف، فيما احتل المركز الثاني «بروق» لفريق دبي، وحل ثالثاً «جي جي 8» لفريق الفرسان.

واختتمت منافسات اليوم السابع، بإقامة شوطي التلواح للقرموشة جرناس للعامة المفتوح، وحلق «جي 23» لفريق ند الشبا بلقب الشوط الأول، وحل وصيفاً «010» لفريق دبي، أما المركز الثالث كان من نصيب «جي 05» لفريق الفرسان.

واختتم «بندقية» لراشد سعيد على سرود منافسات أمس، بالتحليق بقلب شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس، فيما ذهبت «الوصافة» إلي «4210» لفريق دبي، واحتل المركز الثالث «إتش إل 26» لحسين ناصر عبد الله لوتاه.

وتختتم اليوم منافسات فئة العامة المفتوح، حيث يقام خمسة أشواط، بواقع ثلاثة أشواط للجير بيور- فرخ، من بينها شوط الرمز، وشوطين للتلواح للجير بيور- جرناس.