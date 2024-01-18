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الرياضة

كأس آسيا للأشبال للمبارزة على بساط «الفرسان»

البطولة تشهد مشاركة كبيرة (الاتحاد)
19 يناير 2024 01:01

دبي (وام)

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تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس آسيا للمبارزة للأشبال، على صالة نادي شباب الأهلي بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من 10 دول آسيوية، يتنافسون في فئات الأسلحة الثلاثة «الفلوريه، والايبيه، والسابر»، وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، أن البطولة تعتبر واحدة من أهم البطولات التي تستضيفها الإمارات في رياضة المبارزة لهذه الفئة العمرية، خلال عام 2024، وأنها تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها اتحاد المبارزة، خلال الفترة الأخيرة.
وقال إنه فور إطلاق الدعوة لتنظيم البطولة، والحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على إقامتها في دبي، تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الاتحاد ونادي شباب الأهلي مستضيف البطولة، والخبراء الفنيين للترتيب لإخراجها على أكمل وجه.
وأضاف أنه يشارك في البطولة 148 لاعباً ولاعبة من أبرز اللاعبين على مستوى القارة يمثلون 10 دول آسيوية هي الإمارات، وهونج كونج، وأوزبكستان، والسعودية، وكازاخستان، ولبنان، وقيرغيزستان، وعمان، وقطر، وطاجيكستان.
وأوضح أن البطولة سيتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة الذي حرص على إيفاد الخبراء الفنيين لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاستضافة، حيث أبدى الجميع ثقتهم في الإمكانات الكبيرة للدولة على التنظيم. 
وأكد أن البطولة سيتم تنظيمها بسواعد إماراتية خالصة، حيث تم اعتماد جميع قادة المجموعات واللجان من الشباب المواطنين الذين يثبتون قدراتهم دائماً على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية باقتدار.
وحدد الاتحاد الآسيوي نظام البطولة، وتوقيت فعالياتها بإقامة مسابقات الفردي في اليوم الأول والثاني، على أن يتضمن اليوم الثالث والأخير مسابقات الفرق.

المبارزة
البطولة الآسيوية للمبارزة
شباب الأهلي
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