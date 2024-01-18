«انجلش روز» تطارد لقب كيب فيردي في ميدان

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار ميدان اليوم، الجولة السابعة من كرنفال سباقات دبي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويتألف الحفل من 9 أشواط، وتفوق قيمة الجوائز المالية في اللقاء مليوني درهم برعاية موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد».

وتعود «دي بي ورلد» إلى مضمار ميدان في أمسية مشهودة تضم مجموعة من السباقات الرفيعة من أبرزها النسخة 21 من سباق كيب فيردي «للفئة الثانية» على مسافة 1600 متر على العشب، والذي ارتفعت جوائزه هذا العام إلى 850 ألف درهم، وتطارد «انجلش روز» لجودلفين لقب السباق.

وإلى جانب سباق كيب فيردي يضم الحفل سباق كوكو بيتش ستيكس بجائزة قدرها 300 ألف درهم مخصص للمهرات على مسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، وأبرز المرشحات المهرة «فروست آت دون». وتنطلق الأمسية بسباق مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، وتتنافس على مسافة الميل الرملي بمشاركة 16 خيلاً تبحث عن فوزها الأول أبرزها «رعد البروق»، فيما تشارك الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في الشوط الثاني على مسافة 1200 متر – عشبي، ويتصدر الترشيحات «غالب».

وفي الشوط الثالث (هانديكاب) لمسافة 1200 متر – رملي يتصدر الترشيحات «مجير»، فيما سيكون «فرانز كافكا» هو المرشح الأول في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على لقب دبي تريد.

وفي الشوط السابع على مسافة 1400 متر – عشبي (هانديكاب)، تصدر «ميسترياس نايت»، وهناك الشوط الثامن لمسافة الميل الرملي (هانديكاب) الذي يتصدره «تهديد»، فيما تختتم الأمسية بالشوط التاسع لمسافة 2000 متر – عشبي الذي يتصدره «ماونت تمبورا».

وفي معرض ترحيبه برعاية موانئ دبي العالمية في مضمار ميدان، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «لطالما كانت موانئ دبي العالمية من الداعمين للرياضة في دبي منذ فترة طويلة، حيث تقدم دعمها لسباقات الخيل وكذلك لرياضات أخرى، ونقدر إسهامهم ووقوفهم معنا هذا الموسم، ونأمل أن يقضي فريقهم وضيوفهم أمسية رائعة معنا، وتشهد الأمسية مشاركة مجموعة من الخيول الساعية للتحضير لأمسية كأس دبي العالمي».





الترشيحات

1 رعد البروق، ضياء، قرموشة

2 غالب، الاربد، كوندور باسا

3 مجير، المرعب، مستر كافو

4 فرانز كافكا، ريتيرن تو دبي، ساري دبي

5 فروست آت داون، منامة جولد، مزيان

6 انجلش روز، ميستيك بيرل، شنتون جيلدر

7 ميسترياس نايت، نبراس باشون، فنتشر ريبل

8 تهديد، الجداف، امبيريال أيس

9 ماونت تمبورا، الجمون، إزاج