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الرياضة

سترلينج وهوبر يعلنان التحدي في «أبوظبي إكستريم»

سترلينج وهوبر
19 يناير 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي تنطلق اليوم النسخة الثانية من بطولة «أبوظبي إكستريم» بمشاركة نخبة من نجوم الجو جيتسو و«الجرابلينج» على مستوى العالم.. ويبرز إلى الواجهة النزال الرئيس، من دون بدلة «الجرابلينج»، بين البطلين الجمين سترلينج بطل «الديك» السابق في «يو أف سي» وتشيس هوبر بطل الوزن الخفيف في «يو أف سي».
وقال سترلينج: «متحمس للغاية لخوض النزال، وأنا هنا للمنافسة وإظهار أداء متميز للجماهير في حدث كبير أتمنى أن يكون سريعاً وممتعاً للجميع، وألا يتعمد هوبر التأخير لحسمه، والقفص الذي سيجمعنا سيمنحني الفرصة لإظهار قدراتي».. ولم يُخفِ تشيس هوبر رغبته في التغلب على البطل سترلينج، وقال: هذه فرصة مهمة أن تكون قادراً على المنافسة أمام بطل قوي واسم كبير في هذه البطولة على القفص في «أبوظبي إكستريم». ومن ناحية أخرى، تستعد البطلتان الويلزية فيون ديفيز والبرازيلية لوانا بينهيرو لمواجهة قوية، وأعربت فيون عن سعادتها بالتواجد في أبوظبي للمرة الثالثة للمشاركة في بطولات الفنون القتالية، فيما توقعت لوانا منافسة قوية أمام رياضية جيدة مثل فيونا.

مبادلة أرينا
أبوظبي
الإمارات
الجو جيتسو
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