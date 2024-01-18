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الرياضة

نيجيريا تُسقط «الأفيال»!

نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
18 يناير 2024 23:35

 
أبيدجان (د ب أ)

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أنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه الثمين والمستحق 1- صفر على منتخب كوت ديفوار، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وظهر منتخب نيجيريا بمستوى أفضل كثيراً من أدائه خلال تعادله 1-1 مع منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية يوم الأحد الماضي، وكان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، فيما قدم لاعبو المنتخب الإيفواري أداءً باهتاً وعانوا كثيرا من البطء والعشوائية في بناء الهجمات، ليتسببوا في صدمة لجماهيره التي احتشدت في مدرجات ملعب «الحسن واتارا» بمدينة أبيدجان.
وتقمص وليام تروست إيكونج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 55 من ضربة جزاء. وارتفع رصيد منتخب نيجيريا، الفائز باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية «المتصدر»، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 4 -2 على غينيا بيساو.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار، الذي بدأ مشواره في البطولة بالفوز 2- صفر على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، عند 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما بقي منتخب غينيا بيساو قابعاً في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسمياً.

كأس أمم أفريقيا
نيجيريا
كوت ديفوار
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