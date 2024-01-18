«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة

معتصم عبدالله (دبي)



حصد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، «نقطة» بتعادله 1-1 أمام فلسطين، على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن «الجولة الثانية» من المجموعة الثالثة لكأس آسيا، ويلتقي ضمن الجولة ذاتها، الجمعة، هونج كونج مع إيران على استاد خليفة الدولي.

وسجل سلطان عادل الهدف الأول لـ«الأبيض»، من رأسية في الدقيقة 23، وأدرك فلسطين التعادل من «هدف عكسي»، سجله المدافع بدر ناصر بالخطأ في الدقيقة «50»، ولعب منتخبنا بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 37، بعد طرد المدافع خليفة الحمادي.

والتعادل هو الثالث في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعد الأول 1-1 في «ودية دولية» أكتوبر 2009، و0-0 في سبتمبر 2015، ضمن التصفيات المشتركة لكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة «مؤقتاً» من مباراتين، مقابل نقطة لفلسطين «الثالث»، وكانت الجولة الأولى الأحد الماضي قد شهدت فوز الإمارات على هونج كونج 3-1 على استاد خليفة الدولي، وإيران على فلسطين 4-1 على استاد المدينة التعليمية.

ويختتم «الأبيض» مشوار الدور الأول بلقاء إيران الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يلعب فلسطين في مواجهة هونج كونج، على استاد عبدالله بن خليفة، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وأجرى البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض» ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية، لمباراة الجولة الأولى أمام هونج كونج 3-1، بإشراك خالد الظنحاني في مركز الظهير الأيمن، بدلاً عن زايد سلطان، وماجد راشد في محور الارتكاز، بدلاً من يحيى نادر، وعلي صالح ضمن المقدمة الهجومية بديلاً لطحنون الزعابي.

في المقابل، احتفظ بقية اللاعبين بمراكزهم بقيادة الحارس خالد عيسى، خليفة الحمادي، بدر ناصر، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، كايو كانيدو، فابيو ليما، والمهاجم الشاب سلطان عادل.

ونجح المتألق سلطان عادل في افتتاح التسجيل لـ«الأبيض» من كرة رأسية في الدقيقة 23، مترجماً العرضية المثالية لعلي صالح من الجهة اليمنى، وهو الهدف الثاني على التوالي لسلطان في كأس آسيا، بعد الأول من ضربة جزاء أمام هونج كونج في «الجولة الأولى».

وارتكب المدافع خليفة الحمادي خطأً داخل المنطقة، بعرقلة المهاجم عدي الدباغ، احتسبها الحكم ضربة جزاء نال على إثرها الحمادي البطاقة الحمراء في الدقيقة 37، قبل أن يتصدى الحارس خالد عيسى للضربة التي سددها تامر صيام في الدقيقة 38.

وأجرى مدرب «الأبيض» تبديله الأول، بدخول المدافع خالد العطاس بديلاً لفابيو ليما في الدقيقة 40، لمحاولة تعويض النقص العددي في الدفاع، قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك فلسطين التعادل مع بداية الشوط الثاني من هدف عكسي لمدافع «الأبيض» بدر ناصر، الذي حاول إبعاد عرضية تامر صيام من الجهة اليسرى، ليسكنها الشباك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50.

واستنفد بينتو التبديلات المتاحة لـ«الأبيض» في الدقيقة 66، بالدفع بالرباعي يحيى الغساني في الدقيقة 55، علي سالمين وزايد سلطان في الدقيقة 65، وحارب عبدالله في الدقيقة 66، بدلاً من كايو كانيدو، عبدالله رمضان، خالد الظنحاني، وعلي صالح على التوالي.

وحافظ «الأبيض» بفضل التألق اللافت لحارسه خالد عيسى على نتيجة التعادل 1-1، ليحصد نقطة رفعت رصيده إلى 4 نقاط مقابل «نقطة» لفلسطين «الثالث».