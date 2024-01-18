«جولف الإمارات» يوقع اتفاقية تعاون مع «الأكاديمية الآسيوية للناشئين»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الجولف اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، تهدف إلى مواصلة العمل على تطوير المواهب الناشئة، بأسلوب علمي مدروس، وتتلخص الاتفاقية، في إضفاء الطابع الرسمي عبر التزام المنتسبين للأكاديمية التي ستتخذ مقراً جديداً لها في دبي، بما يخدم اللعبة بكافة فئات المراحل العمرية، ويصب في مصلحة تطوير اللعبة على صعيد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، عن أهمية الاتفاقية، بقوله: «يدل تعاوننا مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، على التزامنا الجماعي، بتعزيز نمو لعبة الجولف بين شريحة الطلبة من الرياضيين الوطنيين والدوليين، في خطوة أولى ترسم ملامح تشكيل مستقبل تطوير الجولف، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على نطاق واسع».