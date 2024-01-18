منصور بن محمد يتوّج أبطال ماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين

دبي (الاتحاد)

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بماراثون رحلة الهجن لغير المواطنين في نسخته الخامسة، والذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في مضمار المرموم، وهو الحدث الذي وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإدراجه ضمن أجندة فعاليات المركز سباقاً سنوياً يُنظم كل عام، خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق الرئيسي الذي قُسّم إلى فئتين، وزن الفردة، والوزن المفتوح، وامتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 26 متسابقاً من المقيمين في الإمارات، والذين سبق لهم المشاركة في السباقين التمهيديين في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلى جانب المشاركة في رحلة الهجن في نسختها العاشرة لهذا الموسم، أو في المواسم السابقة، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وضمت المشاركة متسابقين من 17 دولة.

وفي فئة الوزن المفتوح، فازت الألمانية جيسا إجلينج بالمركز الأول في السباق على ظهر المطية «الميل»، وتبعها البريطاني أليكسندر أوستروالد على المطية «شيبوب»، والفرنسي اليكسندر فيدوتوف على ظهر «الورل».

وفي فئة وزن الفردة جاءت الصينية «أليكسيس هو» في المركز الأول على ظهر المطية «مياس»، وتبعتها الأميركية «مريم سهروردي» على ظهر «الوكري»، والفرنسية «مادو جروب» على ظهر المطية «شانوط».