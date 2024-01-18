سيف بن زايد يشهد حفل ختام درع التفوق لبطولة محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحفل الذي نظمته وزارة الدفاع، في ختام درع التفوق لبطولة «محمد بن زايد آل نهيان السابعة للجو جيتسو»، في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط من وزارتي الدفاع والداخلية.

وكرم سموه المتنافسين في البطولة، والقيادات الفائزة بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية، وهنأ الفائزين على عطائهم وتميزهم، وما أظهروه من مهارات وقدرات فنية وكفاءة عالية، مقدماً سموه الشكر لمنظمي البطولة والمشاركين فيها، والتي تعزز التنافس الشريف، وتعمل على صقل المواهب وتنمية الروح والاستعداد البدني والصحي.

شارك في البطولة عدد من منتسبي وزارة الدفاع، يمثلون مختلف القيادات والوحدات، حيث حصل فريق قيادة القوات البرية على المركز الأول ودرع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان السابعة للجو جيستو، وفريق قيادة حرس الرئاسة على كأس المركز الثاني، وفريق قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على كأس المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين المشاركين، الذين قدموا مستويات مميزة، أشاد بها الحضور.

وتضمن الحفل أيضاً تكريم القيادات الفائزة بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية، حيث حصلت قيادة القوات البحرية على كأس القيادة المتميزة للأنشطة الرياضية لوزارة الدفاع، وحصلت قيادة الإسناد المشترك على المركز الأول بدرع التميز للقيادات الإدارية، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على المركز الأول بدرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للإناث، ونالت قيادة القوات البرية المركز الأول ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية لوزارة الدفاع للعام التدريبي 2023.

تأتي البطولة، في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبيها، ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، وإتاحة الفرصة لجميع الفئات العمرية لتطبيق المهارات المكتسبة في رياضة الجو جيستو، ورفع الروح المعنوية، وتنمية روح التحدي، واختيار المتميزين لتشكيل المنتخبات العسكرية التي تمثل الوزارة في جميع المحافل.