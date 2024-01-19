«الريال» يتجرع كأس العذاب في «الإضافي»!

مدريد (أ ف ب)



جرّد أتلتيكو مدريد جاره الريال من لقب كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه في «ديربي العاصمة» 4-2 بعد التمديد، وبلغ الدور ربع النهائي، ونجا برشلونة من فخ مضيفه أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة، وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1.

في المباراة الأولى، ثأر أتلتيكو من ريال في «ديربي العاصمة» بعد خسارته أمامه 3-5، بعد التمديد، في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية، في طريق النادي الملكي للفوز باللقب على حساب برشلونة 1-4.

وكان «الريال» أحرز لقب النسخة الأخيرة من الكأس المحلية، بفوزه على أوساسونا 2-1.

وهي الخسارة الثانية لـ «الريال» هذا الموسم في 29 مباراة خاضها في مختلف المسابقات «24 فوزاً مقابل 3 تعادلات»، علماً أنه كان سقط للمرة الأولى أمام أتلتيكو بالذات 1-3، في المرحلة السادسة من الدوري.

على ملعب ميتروبوليتانو، بادر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى الهجوم، وكاد لاعب الوسط المهاجم الإنجليزي جود بيلينجهام يفتتح التسجيل، لكنّ كرته ارتدت من العارضة «11»، وتصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لمحاولتي البرازيليين رودريجو وفينيسيوس جونيور «21».

وبخلاف مجريات المباريات، نجح «الروخيبيلانكوس» في انتزاع التقدم، بمساعدة المدافع الألماني أنتونيو روديجر الذي حاول إبعاد كرة عرضية للأرجنتيني رودريجو دي بول برأسه، لكنها اتجهت نحو البرازيلي صامويل لينو المتقدم، سددها في الزاوية اليمنى «39».

ومن خطأ فادح للحارس أوبلاك، أدرك ريال التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما فشل السلوفيني في إبعاد كرة عرضية للكرواتي لوكا مودريتش لتستقر داخل مرماه.

وتابع ريال استحواذه على الكرة، لكن مرة جديدة كان النجاح حليف أتلتيكو عبر الدولي ألفارو موراتا الذي استفاد من خطأ للحارس الأوكراني أندريه لونين الذي ارتمى محاولاً إبعاد الكرة فأساء التقدير ليتابعها الدولي في المرمى «57».

ودفع انشيلوتي بالبدلاء إبراهيم دياز والألماني توني كروس والفرنسي أوريليان تشواميني وخوسيلو، وتمكن الأخير بعد دقيقتين فقط من دخوله من إدراك التعادل برأسية في المرمى الخالي، بعد لعبة استهلها فينيسيوس بتمريرة جميلة لبيلينجهام صاحب التمريرة الحاسمة «82».

وابتسم الوقت الإضافي هذه المرة لأتلتيكو، وبعدما تلقت شباكه هدفين من «الريال» في الكأس السوبر بعد التمديد، نجح في قلب المعادلة لمصلحته، ليسجل هدفين عبر أفضل هداف في تاريخه الفرنسي أنطوان جريزمان مع 175 هدفاً والبديل رودريجو ريكيلمي.

ونجا برشلونة من فخ مضيفه أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة، وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1 وبلغ ربع النهائي.

واهتزت شباك الفريق الكاتالوني بهدف ألفارو جوميز في الدقيقة 31، قبل أن يردّ بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر فيران توريس «45»، وأضاف هدفين في الثاني بفضل مدافعيه الفرنسي جول كوندي «69» وأليخاندرو بالدي «73».