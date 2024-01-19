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الرياضة

مصر تخسر صلاح في «ليلة مجنونة»!

مصر تخسر صلاح في «ليلة مجنونة»!
19 يناير 2024 08:23

أبيدجان (أ ف ب)

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تعادلت مصر بطلة أفريقيا 7 مرات أمام غانا 2-2، على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان، في مباراة شهدت خسارة جهود قائدها ونجمها الأبرز محمد صلاح للإصابة، في منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.
سجّل محمد قدوس هدفي غانا «45+3 و71«، وعمر مرموش «69»، ومصطفى محمد «74» لمصر.
وبهذا التعادل، رفعت مصر رصيدها إلى نقطتين أمام غانا «نقطة»، بانتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر «ثلاث نقاط» أمام موزمبيق «نقطة» اللذين يتواجهان الجمعة.
وقال البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر «كانت مباراة صعبة ضد فريق جيد للغاية»،
وتابع «كنا نستحق أكثر لأننا كنا أفضل في الشوط الثاني».
وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 80 في المئة.
وأجرى فيتوريا ثلاثة تغييرات في تشكيلته التي خاضت لقاء موزمبيق الذي انتهى بالتعادل أيضاً 2-2، فأشرك لاعب الأهلي النشط إمام عاشور محل جناح الزمالك أحمد سيد زيزو لإعطاء بعض التوازن لخط الوسط، وعمر كمال كظهير أيمن، ونجم أينتراخت فرانكفورت عمر مرموش كجناح أيسر.
وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول، سقط صلاح بعد التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقياً على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألماً، وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه، وهو ما استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ «النجوم السوداء»، بعد تمريرة من الطرف الأيسر، ليراوغ لاعب وستهام الإنجليزي، ويسدد كرة قوية على يمين الشناوي الذي فشل في إبعادها «45+1».
وعن إصابة صلاح أوضح فيتوريا «لا نعرف بعد ما هي المشكلة، وأتمنى ألا تكون كبيرة»، وتابع «أعتقد أنها ليست خطيرة».
ومع انطلاق الشوط الثاني، سيطرت مصر فنيا وبادرت إلى الهجوم، وبعد كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة للمدافع محمد عبد المنعم الذي أودعها المرمى، لكنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل «51».
وتوّج مرموش تألقه، بعدما قطع كرة عائدة من لاعب الوسط بوكاري للحارس ريتشارد أوفوري، وراوغه وأودعها الشباك «69»، ولكنّ غانا ردت سريعاً عبر الخطير قدوس مجدداً الذي تسلم كرة بينية من الظهير دنيس أودوي وتوغل في المنطقة، وسدّد مقوسة متوسطة الارتفاع أخفق الشناوي في التعامل معها «71».
واستمر جنون القمة الأفريقية بين مصر البطلة 7 مرات وغانا المتوجة 4 مرات آخرها في 1982، بحضور قرابة 21 ألف متفرج.
وبعد توغل خطير من البديل تريزيجيه، أرسل عرضية قابلها مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد من لمسة واحدة في المرمى «74»، باصماً على هدفه الثاني في البطولة «9 في 34 دولية مباراة».
وفي الجولة الثالثة المقررة في 22 الجاري، تلعب مصر مع الرأس الأخضر على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي، وغانا مع موزمبيق على ملعب الحسن واتارا.

 

كأس الأمم الأفريقية
مصر
غانا
محمد صلاح
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