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الرياضة

وفاة بطل العالم بـ «مونديال بكين»

وفاة بطل العالم بـ «مونديال بكين»
19 يناير 2024 08:30

مونتريال (أ ف ب)

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توفي بطل العالم السابق في القفز بالزانة، الكندي شون باربر عن 29 عاماً بمنزله في تكساس، حسب ما أعلن وكيل أعماله.
وتوّج باربر باللقب العالمي في مونديال بكين عام 2015، بتجاوزه حاجز 5.90 متر، ليعود ويفوز في العام نفسه بالذهب في ألعاب باناميركان في تورونتو.
وأعلن وكيل أعماله بول دويل عبر رسالة على إنستجرام وفاة البطل الكندي، من دون تقديم تفاصيل عن ظروف وفاته.
وكتب عبر موقعه الرسمي التابعة لشركة دويل مانجمنت: «الصديق الذي لن يُنسى أبداً»، توفي بطل القفز بالزانة الأولمبي الكندي شون باربر».
ولا يزال باربر بحمل الرقم القياسي الكندي داخل قاعة مع ارتفاع 6 أمتار، وفي الهواء الطلق مع 5.93 أمتار.
وتابع دويل «تأهل شون أيضاً إلى نهائي مسابقة القفز بالزانة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، سنفتقده كثيراً.
وفاجأ باربر الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية الجميع بفوزه بالميدالية الذهبية في مونديال ألعاب القوى عام 2015 في سن الـ 21 عاماً، متفوقاً على الألماني رافايل هولزديبي، والفرنسي رينو لافيليني المرشح الأبرز حينها لإحراز اللقب.

 

كندا
أميركا
تكساس
مسابقة القفز بالزانة
ألعاب القوى
بكين
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