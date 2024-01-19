«السوبر» تُعيد نابولي «المدمر»!

الرياض (أ ف ب)



تأهل نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس السوبر، بفوزه الكبير على فيورنتينا وصيف الكأس 3-0، في نصف النهائي، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بالسعودية.

سجل ثلاثية نابولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو «22»، والبديل أليسيو زيربيني هدفين «84 و86».

وهو الفوز الخامس لنابولي في 12 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، منذ أن تسلّم المدرب والتر ماتزاري زمام الأمور الفنية بدلاً من الفرنسي رودي جارسيا «المقال» من مهامه في نوفمبر الماضي لتردي النتائج، على عكس الموسم الماضي عندما كان فريقاً مدمراً!

ويواجه نابولي الذي يحتل المركز الثامن في الدوري ويتجه لفقدان لقبه، في المباراة النهائية الفائز من مباراة الإنتر بطل الكأس وحامل لقب السوبر في النسختين الأخيرتين، ولاتسيو وصيف «الكالشيو» الجمعة على الملعب ذاته.

وللمرة الأولى في تاريخها، تقام الكأس السوبر الإيطالية التي سبق أن احتضنتها السعودية مرتين عامي 2018 و2019، بهذا النظام بمشاركة أربعة فرق، عوضاً عن بطلي الدوري والكأس.