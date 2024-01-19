الكشف عن تفاصيل إصابة صلاح

القاهرة (د ب أ)



أكد الدكتور محمد العلا طبيب المنتخب المصري، أن آلام في العضلة الخلفية، هي السبب الرئيسي في خروج محمد صلاح قائد «الفراعنة» من مواجهة غانا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب «الفراعنة». وأضاف أن «صلاح سوف يخضع لفحوص طبية لتحديد موقفه من مواجهة الرأس الأخضر المقبلة.