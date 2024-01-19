بوليسيتش يعادل رقم «جائزة الأفضل»

شيكاغو (أ ف ب)



اختير الأميركي كريستيان بوليسيتش مهاجم ميلان الإيطالي أفضل لاعب في بلاده لعام 2023، وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، حسب ما أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وسبق لابن الـ 25 عاماً أن فاز بالجائزة أعوام 2017 و2019 و2021، ليتساوى مع النجم الدولي السابق لاندون دونوفان «41 عاماً» المُتوج أعوام 2003 و2004 و2009 و2010.

ونال بوليسيتش 53 في المئة من مجموع الأصوات، متفوقاً على زميله في ميلان يونس موسى «21.5 في المئة»، ولاعب أيندهوفن الهولندي ريكاردو بيبي «12.9» في المركزين الثاني والثالث توالياً.

قال بوليسيتش بعدما عادل الرقم القياسي «إذا تساويت مع لاندون في أي شيء يتعلق بالمنتخب الوطني، فأنت تقوم بشيء صحيح».

وأضاف مثنياً على دونوفان «إنه أسطورة، لقد كنت أنظر إليه دائمًا، لذلك أنا ممتن لتواجد اسمي معه، آمل في أن أستمر بالفوز بالجائزة وآمل ألا تكون الأخيرة».

وبات بوليسيتش أصغر لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات أو أكثر، بعدما سبقه إلى هذا الإنجاز كلينت ديمبسي «2007 و2011 و2012»، والحارس كايسي كيلر «1997 و1999 و2005» ودونوفان.

وتابع بوليسيتش «إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مرة أخرى وذلك للمرة الرابعة».

وأضاف «لقد كان موسماً رائعاً بالنسبة لي، أستمتع دائماً باللعب مع المنتخب الوطني، بالطبع، القدوم إلى ميلانو، لقد كان عاماً مثيراً بالفعل، لقد استمتعت به كثيراً، لذا فأنا ممتن حقًا للفوز بالجائزة».

وتألق بوليسيتش مع منتخب بلاده العام الماضي، بتسجيله ستة أهداف، وتمريره ثلاث كرات حاسمة، وقاده للفوز بمسابقة دوري أمم الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» للمرة الثانية تواليًا، حيث اختير أيضاً افضل لاعب في البطولة، يملك أيضاً في رصيده 28 هدفاً دولياً.

انتقل المهاجم الأميركي في يوليو الماضي من تشيلسي الإنجليزي إلى ميلان مقابل 20 مليون دولار، ونجح في القسم الأول من موسم 2023-2024 في تسجيل ستة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة في الدوري الإيطالي.

كما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا مع «الروسونيري»، ودوّن اسمه اللاعب الأميركي صاحب أكثر عدد من الأهداف في المسابقة القارية الأم، عندما افتتح التسجيل في الفوز على نيوكاسل الإنجليزي 2-1 في الجولة الأخيرة، ليرفع مجموع أهدافه إلى ثمانية.