فتح باب التسجيل في «الشراعية 43»

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يوم 27 أو 28 يناير الجاري، وبحسب الأحوال الجوية، وذلك ضمن مهرجان أبوظبي البحري، الذي تنطلق فعالياته 25 يناير الحالي، ويستمر إلى 4 فبراير المقبل.

ويشتمل المهرجان على عدد من الأنشطة والفعاليات التراثية والرياضات التقليدية والحديثة، ويقدم من خلاله النادي حزمة من الأنشطة تستقطب المهتمين بالرياضات البحرية.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة اليوم، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة إلى 100 محمل، حيث ينطلق السباق من منطقة شرق السعديات لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة.

يأتي تنظيم السباق ضمن برامج النادي لأنشطة وفعاليات الموسم الجاري، الذي يتضمن العديد من سباقات المحامل الشراعية والقوارب التراثية بجميع فئاتها، والتي تستعرض التراث الإماراتي في أبهى صوره، وتعرّف بمفرداته القيمة.

ويقوم فريق العمل بالنادي بوضع الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، التي تستوعب المشاركة الكبيرة التي تتميز بها السباقات التراثية، وبشكل خاص سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً.

ووجّه ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة لسباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي ضمن مهرجان أبوظبي البحري، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

وأضاف: تفتح السباقات التراثية الباب أمام الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين، للتعبير عن تمسكهم بالتراث البحري الإماراتي الأصيل، لما تحمله هذه السباقات من معاني قيمة ونبيلة قدمها الأجداد والآباء في الماضي، والواجب أن تنقل إلى الأجيال لربط الماضي بالحاضر، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية، يعزز الجهود الرامية للحفاظ على هذا الإرث الأصيل.

وقال: تجد السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية اهتماماً خاصاً، من أجل المساهمة في جهود الحفاظ على التراث البحري، وهو من صميم عمل النادي وأهدافه، في الجانبين الرياضي والمجتمعي.