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الرياضة

سان جيرمان يمنح مبابي «جسراً من الذهب»!

سان جيرمان يمنح مبابي «جسراً من الذهب»!
19 يناير 2024 10:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يرحل من عدمه؟، سؤال يتردد كل موسم، فيما يتعلق بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» مع ناديه باريس سان جيرمان، ورغم أن «فتى بوندي المدلل» أصبح حراً من أي التزام تجاه ناديه، إلا أنه لم يحسم أمره، ولم يعلن قراره النهائي بشأن تمديد عقده، أو عدم تجديده مع «الباريسي»، والانتقال إلى ريال مدريد الذي يحلم باللعب له من نعومة أظفاره. وينتهي عقد مبابي في «صيف 2024»، من دون أن يحدد حتى الآن موافقته على البقاء، أو بدء مغامرة جديدة في مكان آخر.
وخلال برنامج «After Foot» على شبكة مونت كارلو سبورت، كشف ستيفان جي المحلل الرياضي، والمدرب واللاعب السابق، النقاب عن أن إدارة سان جيرمان جاهزة بالفعل لفتح خزائنها، ومنح مبابي «جسراً من الذهب»، وبمعنى أدق، راتباً سنوياً صافياً يفوق كل التوقعات، ويبلغ 100مليون يورو، بموجب عقد مدته 4 سنوات، ليكون الرقم الإجمالي 400 مليون يورو «صافية»، من دون احتساب المتغيرات الأخرى، مثل المكافآت وعوائد الإعلانات.
وأكد ستيفان جي الذي يقوم بالتقديم والتحليل أيضاً لحساب قناة «بلوس» الفرنسية، أنه إذا كان الاختيار هو المال، فإن هذا ما ترضيه فايزة العماري والدة اللاعب، الممثل الأول في أي مفاوضات تخص نجلها، ولا يمكن لأي نادٍ آخر أن ينافس باريس، فيما يتعلق بهذا العرض. وأشار إلى أن مبابي يحصل حالياً على راتب سنوي 100 مليون يورو، ولكنها ليست صافية، وإنما شاملة المتغيرات الأخرى والعقود الإعلانية، بينما الوضع الجديد الذي عرضه سان جيرمان كان 100 مليون يورو راتباً سنوياً صافياً، ولمدة 4 سنوات 400 مليون يورو.
وتساءل ستيفان جي قائلاً: هل من الممكن أن يشجع هذا العرض مبابي على تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية؟
وأضاف أن سان جيرمان يرغب في سرعة رد اللاعب على العرض، غير أن بعضهم في النادي الفرنسي يبدي تشاؤمه فيما يتعلق باحتمال موافقة مبابي على تمديد عقده، رغم أن العرض المقترح يسيل «لعاب» أي نجم، ويفوق في الوقت نفسه ما يمكن أن يقدمه له أي نادٍ آخر حتى لو كان ريال مدريد.

فرنسا
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
كيليان مبابي
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