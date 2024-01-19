خالد عيسى.. «القياسية» في «الآسيوية»



سلطان آل علي (دبي)



جاء تصدي خالد عيسى حارس منتخبنا لركلة الجزاء التي نفذها تامر صيام، ليسهم في حصول «الأبيض» على نقطة، بعد التعادل 1-1، ضمن في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا، ليكون «محطة مضيئة» أخرى في مسيرة الحارس المتميزة في التصدي لركلات الجزاء.

وفرض خالد عيسى نجوميته على اللقاء، بعدما وقف بالمرصاد أمام 8 فرص محققة لمنتخب فلسطين، ليكون أعلى رقم لأي حارس في البطولة.

ولعل أبرز التصديات التي ميزت مسيرة خالد عيسى في كأس العالم للأندية عام 2018، وتحديداً ركلة الجزاء الحاسمة أمام ريفر بليت الأرجنتيني التي قادت «الزعيم» إلى النهائي، وتألق أيضاً في التصدي لركلة جزاء حاسمة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في النسخة نفسها.

وأنقذ الحارس في ذلك العام لركلة جزاء بطابع «عالمي» للهداف الإسباني ألفارو نيجريدو في أول ظهور له وقتها في ملاعبنا، خلال لقاء النصر والعين في الدوري، وكما شهد الموسم الحالي تصديه لركلة جزاء نفذها أندريس إنييستا لاعب فريق الإمارات حالياً، ونجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً.

وتصدى لركلتي ترجيح في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام شباب الأهلي عام 2022، ليقود «الزعيم» إلى اللقب.

ومن بين الضحايا الآخرين الذين تصدى خالد عيسى لركلات جزاء أمامهم، البرتغالي توزي لاعب النصر السابق، والمغربي أدم النفاتي لاعب الإمارات السابق.

وفي لقاء فلسطين، تعرض «الأبيض» إلى 24 تسديدة، وحطم خالد عيسى رقماً قياسياً على مستوى البطولة حتى الآن بـ8 تصديات في اللقاء منها ركلة الجزاء التي تصدى لها ببراعة، وأنقذ 4 تسديدات من داخل المنطقة و4 خارجها، كما أصبح الحارس الأعلى في عدد التصديات بالبطولة بمجموع 12 تصدياً خلال مباراتين.

وحصل النجم خالد عيسى على جائزة أفضل لاعب في المباراة من منظمي البطولة، وتمثل عودة الحارس إلى هذا المستوى الاستثنائي عاملاً إيجابياً للمنتخب بخبرته وقدراته في التحديات المقبلة.