«دي بي ورلد» رحلة نجاح إماراتية 35 عاماً



دبي (الاتحاد)



وجهت «جولة دي بي ورلد»، التي احتفلت بمرور 35 عاماً على انطلاق بطولاتها العالمية في الإمارات، الشكر لاتحاد الجولف على دعمه المستمر للجولة، ومساندته في تطوير اللعبة في المنطقة.

وقامت الجولة بتكريم الاتحاد، تقديراً على مساهماته المستمرة، عقب ختام النسخة الأولى من بطولة «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي، حيث تقدم كيث بيلي الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد، وإيريك نيكولي رئيس مجلس إدارة جولة دي بي ورلد، بالشكر إلى اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، على دعم الاتحاد الثابت للجولة العالمية.

يعود الارتباط طويل الأمد لجولة دي بي ورلد مع الإمارات إلى عام 1989، عندما استضاف نادي الإمارات للجولف أول بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تحتفل بنسختها الـ 35.

في عام 2006، أقيمت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي، وأصبحت الدعامة الأساسية لروزنامة الموسم، قبل إطلاق تصنيف «السباق إلى دبي» عام 2009، جنباً إلى جنب مع بطولة جولة دي بي ورلد - تحفة نهاية الموسم في عقارات جميرا للجولف.

وفي السنوات الأخيرة، زينت بطولة رأس الخيمة، التي تعود في نسختها الثالثة الأسبوع المقبل، وبطولة الجولف في دبي، بطولة أفيف دبي، هيرو كاب في أبوظبي و«دبي إنفيتيشنال»، ملاعب الإمارات بنجوم يشاركون بشكل شبه دائم، مثل روري ماكلروي، تومي فليتوود، ولوك دونالد للتنافس في بعض أرقى نوادي الجولف في البلاد.

وفي عام 2021، عقب فترة وجيزة من تحول الجولة الرئيسية لمجموعة الجولة الأوروبية إلى مسمى جولة دي بي ورلد، أعلنت الجولة واتحاد الجولف شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير لعبة الجولف في الإمارات لمدة عقد من الزمن على الأقل.

ومنذ ذلك الحين، تعاونت المنظمتان عبر جميع مستويات الرياضة في الإمارات، بدءاً من المبادرات للواعدين وحتى مستويات المحترفين، والتي تضمنت جولة التحدي إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018.

كان هناك 30 مكاناً مخصصاً للاعبي اتحاد الجولف في بطولتي تحدي الإمارات، وتحدي أبوظبي العام الماضي، من أجل توفير مسار لكل من لاعبي الإمارات والمقيمين في الدولة، مع اغتنام العديد من أعضاء المنتخب الفرصة للعب مع نجوم عالم الجولف، بما في ذلك ستيفن جالاتشر بطل هيرو دبي ديزرت كلاسيك مرتين، وألفاروش كيروس الفائز ببطولة جولة دي بي ورلد عام 2011.

وقال كيث بيلي: «لقد لعب اتحاد الجولف دوراً كبيراً، في نجاح جولة دي بي ورلد في الإمارات لسنوات عديدة، وعملنا معاً بشكل وثيق لتطوير اللعبة، بدءاً من مستوى الواعدين وحتى المحترفين، ومع بداية ثلاث بطولات متتالية لجولة دي بي ورلد في الإمارات، أردنا أن نظهر تقديرنا للواء طيار «م» عبدالله الهاشمي على عمله الجاد وتفانيه، وأن نحتفل بعلاقة الجولة القوية والدائمة مع اتحاد الجولف، والتي تستمر للعيد من السنوات القادمة».

وقال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: «بالنظر للمشهد الحالي للجولف في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، من المهم أن يكون هناك شركاء لديهم نفس رؤية اتحاد الجولف، وملتزمون بالعمل مع جميع الجولات والهيئات الإدارية للمساعدة في تشكيل مستقبل الرياضة التي نحبها، ونتطلع إلى عام 2024 للعمل مع جولة دي بي ورلد لتحقيق أهدافنا».