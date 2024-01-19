«الفيديو» يظهر للمرة الأولى في «دولية» دبي للسلة



علي معالي (دبي)



تشهد بطولة دبي الدولية للسلة، تطبيق بتقنية الفيديو «آي آر إس» للمرة الأولى، في «النسخة 33» التي تستمر إلى 28 يناير الجاري، بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر، وتشبه «الفار» في كرة القدم، ويتم الاعتماد عليها بداية من ربع النهائي، مروراً بنصف النهائي، وحتى المباراة الختامية، وجاء ذلك بعد الاعتماد الرسمي في اجتماع اللجنة الفنية برئاسة فريد القيواني، وداوود التميمي عضو اللجنة، وقاسم دعدوش مراقب اللجنة، وذلك لمزيد من إضفاء العدالة النهائية في القرارات، على البطولة التي يمكن وصفها بـ «العجوز»، لتاريخها الطويل.

أكد قاسم دعدوش مقرر اللجنة الفنية بالبطولة، أنه لن يتم الاستعانة بالتقنية في الدور التمهيدي، وقال: إذا تم استخدامها في الدور الأول، فإن بعض المباريات تنتهي فجراً، نظراً لإقامة 5 مباريات، في بعض الأيام، ومع التقنية، تقترب مدة المباراة إلى 3 ساعات، وبالتالي يصبح الأمر مرهقاً للاعبين والحكام والمدربين والجماهير، لذلك يتم التطبيق اعتباراً من ربع النهائي، حيث يكون هناك 4 مباريات فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة التي يتم اللجوء إلى هذه التقنية.

وأضاف داوود التميمي عضو اللجنة الفنية، أن عدد حكام الساحة في البطولة يصل إلى 18 حكماً منهم 5 أجانب، وهم: رباح نجيم «لبنان»، أحمد الشويلي «العراق»، وسام زين «سوريا»، طه الحاشدي «اليمن»، وصادق جنبار «إيران»، إضافة إلى 12 حكماً محلياً دولياً، وهم: حسن حاجي، يعقوب غابش، محيي الدين خطاب، محمد ريان، سالم الزعابي، عامر سيجري، هيثم قوجه، حمزة عباس، والتركي فاتح، واليوناني كوستاس، عمر البناي، وعمر الأسمر.

وقال: يتم مراجعة الحكام من خلال الاجتماعات الدورية معهم، حتى تخرج البطولة بالشكل اللائق بها، في ظل الفرق والجماهيرية الكبيرة لها، وحتى لا تكون هناك أي مشاكل تحول دون متعة اللعبة.

من جانب آخر، يحصل منتخبنا على راحة اليوم، على أن يعود للمنافسات بالجولة الثانية غداً، بلقاء أهلي طرابلس الليبي بالمجموعة الثانية، في حين يخوض النصر مباراته الثانية اليوم أمام أهلي بنغازي الليبي بالمجموعة الأولى، وتشهد البطولة أيضاً 4 مباريات أخرى، أهلي طرابلس الليبي مع هومنتمن اللبناني، والوحدة السوري مع سترونج جروب الفلبيني، الرياضي اللبناني مع سلا المغربي، ومنتخب تونس مع الحكمة اللبناني.

من جانبه، تقدم سعيد مبارك لاعب شباب الأهلي بالاعتذار عن عدم الوجود في قائمة المنتخب في البطولة، نظراً لخضوعه للعلاج السنوي في الركبة، وهو ما يتطلب راحته ما بين أسبوع إلى 10 أيام، واستدعى الجهاز الفني للمنتخب سعيد مبارك «38 عاماً» لقائمة المنتخب، بعد ابتعاد عنها منذ 2018، حيث أظهر مستوى رائعاً مع «الفرسان»، محلياً وآسيوياً، ويعد أحد المواهب المتميز، وجاء اعتذاره لخضوعه لمرحلة العلاج، على أن يلتحق بالمنتخب في الفترة المقبلة، بعد انتهاء «دولية دبي».