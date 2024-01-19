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الرياضة

«سباق رباعي» على بطاقتي «البلاي أوف» بدوري الطائرة

«سباق رباعي» على بطاقتي «البلاي أوف» بدوري الطائرة
19 يناير 2024 14:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يخطف السباق المثير بين 4 أندية للحاق بشباب الأهلي وبني ياس، في المرحلة الثانية لدوري الطائرة «البلاي أوف»، أجواء الجولتين الأخيرتين في الدور الأول، والمقررتين السبت لـ «الجولة 13»، بمباريات عجمان وحتا، النصر وشباب الأهلي، الجزيرة والعين، والوصل وبني ياس، و«الجولة 14» يوم السبت المقبل. والتي تشهد لقاءات بني ياس وعجمان، شباب الأهلي والوصل، حتا والجزيرة، والعين والنصر.
وحجز شباب الأهلي «المتصدر»، وبني ياس «الوصيف»، أول بطاقتين في المرحلة الثانية، برصيد 9 انتصارات لكل فريق قبل لقاءات الليلة، حيث يحل «الفرسان» ضيفاً على «العميد» صاحب المركز السادس، فيما يلعب «السماوي» مع مضيفه الوصل «الثالث».
وتملك 4 أندية «نظرياً» فرصة المنافسة على بطاقتي التأهل لـ «البلاي أوف»، وتشمل على التوالي الوصل صاحب المركز الثالث برصيد 7 انتصارات، والجزيرة «الرابع»، والعين «الخامس»، والنصر «السادس»، ولكل منها 6 انتصارات، فيما يتفاوت رصيد نقاط «الرباعي» بواقع 17 نقطة لـ «الإمبراطور»، و21 نقطة لـ «فخر أبوظبي»، و20 نقطة لـ «الزعيم»، و18 نقطة لـ «العميد».
ويحسم ترتيب المراكز في الدوري حسب عدد مرات الفوز في المباريات أولاً، عدد النقاط ثانياً، نسبة الأشواط ثالثاً، ونسبة نقاط الأشواط رابعاً.
ويقام دوري الرجال في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.

 

 

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مباريات السبت

 

النصر – شباب الأهلي 19:00
الوصل – بني ياس 19:00
الجزيرة – العين 19:00
عجمان – حتا 19:00

دوري الطائرة
عجمان
حتا
النصر
شباب الأهلي
الجزيرة
العين
الوصل
بني ياس
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