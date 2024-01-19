«العنابي» والزمالك في «دولية الوحدة» غداً



مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق يوم السبت بطولة الوحدة الدولية الودية لكرة القدم، التي يشارك فيها الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، بالإضافة إلى «العنابي».

وتنطلق المنافسات بلقاء الاتفاق وأم صلال في الساعة الخامسة مساءً، فيما يقام الافتتاح الرسمي في الساعة الثامنة مساءً، ويشهد مشاركة الفنان المصري عمر كمال، فيما تقام بعده المباراة الثانية بين الوحدة بالزمالك.

وتهدف الفرق المشاركة في البطولة إلى تجهيز لاعبيها واختبار الجدد، تمهيداً لعودة الدوريات المحلية، بعد انتهاء كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الدوحة، وكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

ويلعب «أصحاب السعادة» مواجهة اليوم، في غياب «الثنائي الدولي» طحنون الزعابي وعبد الله حمد، ويقود الفريق المدرب الصربي جوران في الظهور الأول له، بعد توليه المهمة منذ أيام، ويهدف إلي اختبار أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، فضلاً على التركيز على علاج النواحي الدفاعية التي يعاني منها «العنابي» هذا الموسم، في ظل تلقيه 16 هدفاً في 12 مباراة في الدوري، وكذلك المشاكل الهجومية، وكثرة إهدار الفرص.

على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك مجموعة من اللاعبين الدوليين، وهم أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي، وحسام عبد المجيد.

وخاض الزمالك التدريب الختامي على ملعب المباراة باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن وصل إلى الإمارات، ويقيم الزمالك في فندق فيرمونت باب البحر، فيما يقيم الاتفاق بفندق الريتز كارلتون، أما الوحدة منظم البطولة وأم صلال فيقيمان في فندق جراند ميلينيوم الوحدة.

ويلتقي الفريقان الفائزان من مباراتي اليوم الأول 24 يناير الجاري، لتحديد بطل الدورة ووصيفه، فيما يلعب الخاسران علي المركز الثالث.

وتم طرح تذاكر حضور البطولة للجماهير منذ أيام عبر موقع «بلاتينيوم»، وشهد ت وجود أكثر من فئة، تبدأ قيمتها من 50 درهماً، وتصل إلى 900 درهم، وتم توفير باقة لحضور مباريات الدورة بقيمة 90 درهماً.