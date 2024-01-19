ماراثون شتاء مليحة يدشن «النسخة الأولى»



الشارقة (الاتحاد)



ينطلق ماراثون شتاء مليحة للجري في نسخته الأولى عصر اليوم، بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، خاصة أن اللجنة المنظمة فتحت الباب أمام جميع الأعمار من 16 سنة فما فوق، لمسافة 4 كلم، ويأتي الحدث بمبادرة مشتركة من المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وبلدية مليحة، ونادي مليحة الرياضي، بالتعاون مع بيئة ومجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويعد الماراثون ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز النشاط البدني، وتبني أسلوب حياة صحي لدى أفراد المجتمع، وفي نهاية السباق، سيتم توزيع جوائز على الفائزين بالمراكز الأولى.

قال محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة: تأتي فعالية الماراثون خطوة مهمة في تعزيز الأنشطة الرياضية في منطقة مليحة، حيث تسعى الجهات المشاركة إلى دعم الحياة الصحية والنشاط البدني، في صفوف المجتمع، ونشكر جميع الجهات المشاركة على جهودهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التفاعل الإيجابي في المستقبل، وندعو أفراد المجتمع للمشاركة والمساهمة في إنجاح الماراثون، والذي يقام الفترة التي تتميز بشتاء مليحة الدافئ والجميل.

وأضاف: الماراثون يعكس الالتزام بتعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، ويشجع على المشاركة العائلية، وتعزيز روح التواصل بين أفراد المجتمع، كما يسهم في بناء جسور التفاهم والترابط بين الجهات المشاركة، من خلال التعاون في تنظيم هذه الأحداث.