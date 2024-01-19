السبت 20 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماراثون شتاء مليحة يدشن «النسخة الأولى»

ماراثون شتاء مليحة يدشن «النسخة الأولى»
19 يناير 2024 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: ندعم إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية
الإمارات تواصل جهودها المكثفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للحرب في غزة


ينطلق ماراثون شتاء مليحة للجري في نسخته الأولى عصر اليوم، بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، خاصة أن اللجنة المنظمة فتحت الباب أمام جميع الأعمار من 16 سنة فما فوق، لمسافة 4 كلم، ويأتي الحدث بمبادرة مشتركة من المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وبلدية مليحة، ونادي مليحة الرياضي، بالتعاون مع بيئة ومجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ويعد الماراثون ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز النشاط البدني، وتبني أسلوب حياة صحي لدى أفراد المجتمع، وفي نهاية السباق، سيتم توزيع جوائز على الفائزين بالمراكز الأولى.
قال محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة: تأتي فعالية الماراثون خطوة مهمة في تعزيز الأنشطة الرياضية في منطقة مليحة، حيث تسعى الجهات المشاركة إلى دعم الحياة الصحية والنشاط البدني، في صفوف المجتمع، ونشكر جميع الجهات المشاركة على جهودهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التفاعل الإيجابي في المستقبل، وندعو أفراد المجتمع للمشاركة والمساهمة في إنجاح الماراثون، والذي يقام الفترة التي تتميز بشتاء مليحة الدافئ والجميل.
وأضاف: الماراثون يعكس الالتزام بتعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، ويشجع على المشاركة العائلية، وتعزيز روح التواصل بين أفراد المجتمع، كما يسهم في بناء جسور التفاهم والترابط بين الجهات المشاركة، من خلال التعاون في تنظيم هذه الأحداث.

 

الإمارات
الشارقة
مليحة
الماراثون
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
الرياضة
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
اليوم 09:03
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
الأخبار العالمية
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
اليوم 08:57
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
الترفيه
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©