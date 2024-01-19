«الأبيض الأولمبي» يبدأ «وديات يناير» بلقاء «الأخضر»



معتصم عبدالله (دبي)



يدشن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، برنامج مبارياته الثلاث الودية المقررة في يناير الجاري، بلقاء ضيفه «الأولمبي السعودي»، في الساعة الرابعة مساء السبت، على ملعب «ذياب عوانة»، بمقر اتحاد الكرة، في منطقة الخوانيج بدبي، ضمن «البطولة الودية الدولية الرباعية»، والتي تشهد السبت أيضاً مواجهة العراق الأولمبي، ونظيره منتخب مصر.

وتستعد منتخبات الإمارات والسعودية والعراق، لخوض لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، «قطر 2024»، والمقررة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، فيما يستعد «الفراعنة» لخوض أولمبياد باريس 2024.

وستكون مباراة الليلة الأولى لـ «الأبيض الأولمبي» في «وديات يناير»، قبل مواجهة العراق الثلاثاء المقبل، ومنتخب مصر الأولمبي في 27 يناير الجاري، وتقام المباريات الثلاث على ذات الملعب بمقر الاتحاد في دبي، تأهباً للنهائيات القارية في أبريل المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.

في المقابل، تعد مباراة السبت «الودية الثانية» لـ «الأخضر الأولمبي»، خلال معسكره الحالي في «دانة الدنيا»، والذي انطلق في الثالث من الشهر الجاري ويستمر حتى الثلاثين منه، بعد تعادله السلبي أمام قطر الأولمبي في الودية الأولى، استعداداً لكأس آسيا تحت 23، حيث يخوض المنتخب السعودي النهائيات القارية، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

وخاض «الأبيض الأولمبي» في نوفمبر الماضي، خلال معسكر عجمان، الذي امتد أسبوعين، مباراتين وديتين، فاز في الأولى أمام طاجيكستان 3-1، وتغلب في الثانية على منتخب الكويت 3-0، على ملعب نادي الحمرية بالشارقة.

ويشهد التجمع الحالي لـ «الأبيض الأولمبي» الظهور الأول لثلاثة لاعبين جدد، ضمن قائمة الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب المنتخب، وهم حازم محمد لاعب العين، والذي سبقت له المشاركة مع المنتخب الأول، وسعيد سالم ناصر «19 عاماً» حارس الفجيرة تحت 21، ومحمد إبراهيم البلوشي «21 عاماً» مهاجم اتحاد كلباء تحت 21 عاماً، بجانب عودة المشاركين مع المنتخب الأول في التجمع الماضي عيسى خلفان «العين»، وعمر هيكل «الوصل».

وضمت قائمة الأولمبي الحالية 23 لاعباً وهم: حمد المقبالي «الفجيرة»، راكان وليد، محمد الوافي، مبارك بن زامة، أحمد فوزي، أحمد محمود «الجزيرة»، منصور الشامسي «العين»، عبد الله البلوشي، مايد الطنيجي، علي عبد العزيز «النصر»، خميس المنصوري «بني ياس»، سلطان البدواوي، محمد المازمي «حتا»، وليد المحرزي، ياسر حسن، محمد إبراهيم «اتحاد كلباء»، عبد الله أحمد، عبد الله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، سعيد سالم «الفجيرة»، عمر هيكل «الوصل»، حازم محمد، عيسى خلفان «العين».