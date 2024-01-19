«الهواة» يقطع 50% من «رحلة الصعود» و«تجنب الهبوط»!

معتصم عبدالله (دبي)



يكمل دوري الدرجة الأولى 50% من رحلة الموسم الحالي، مع إسدال الستار على الدور الأول، بإقامة مباريات «الجولة 17»، والتي تنطلق السبت بمواجهات العروبة والعربي، التعاون ودبا الحصن، دبا والرمس، جلف أف سي والجزيرة الحمراء، جلف يونايتد والحمرية، وتستكمل الجولة الأحد بمباريات الذيد والفجيرة، يونايتد ومسافي، وسيتي ومصفوت، فيما يغيب الظفرة بداعي الراحة.

وترفع «الجولة 17» إجمالي المباريات «الملعوبة» في الدوري، خلال الدور الأول إلى 136 مباراة، بعدما شهدت الجولات الـ 16 الماضية، إقامة 128 مباراة، شهدت تسجيل 369 هدفاً، في الطريق نحو ختام الموسم الحالي، بمباريات «الجولة 34» والأخيرة في 24 مايو المقبل، حيث يصعد بنهاية الدوري الأول والوصيف إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل هبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى «دوري الثانية».

وتتركز الأنظار في ختام الدور الأول، على المواجهة المرتقبة للعروبة «بطل الشتاء»، ومتصدر ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، أمام ضيفه العربي «الرابع» وله 26 نقطة، وحقق العروبة الذي يعد الفريق الوحيد من دون خسارة في الدوري، فوزه الثاني عشر في الجولة الماضية أمام مضيفه الحمرية 2-1، فيما خسر العربي الذي يفتقد جهود قائده راشد عيسى بداعي الإيقاف على ملعبه أمام التعاون 0-1.

ويأمل دبا الحصن «الثالث» بفارق «المواجهات المباشرة» خلف الظفرة «الوصيف»، ولكل منهما 31 نقطة، إنهاء الدور الأول في المركز الثاني، حينما يحل ضيفاً على التعاون المتطور، وصاحب المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام دبا للتقدم إلى «المركز الخامس» بدلاً عن الترتيب الحالي «السادس» وله 23 نقطة، عندما يستقبل على ملعبه ضيفه الرمس الأخير وله 6 نقاط، وحصد «النواخذة» نقطة من التعادل 0-0 في مباراة «الديربي» في الجولة الماضية أمام الفجيرة، فيما فاز الرمس الغائب عن الجولة الماضية في آخر مبارياته على الفجيرة 4-1 ضمن «الجولة 15».

ويجمع سباق هداف الدور الأول لدوري الأولى، 4 لاعبين بقيادة توناني أفوب مهاجم الظفرة، ومتصدر القائمة برصيد 12 هدفاً، والجزائري عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة، والغائب عن المشاركة مع «الذئاب»، منذ مباراة «الجولة 13» أمام مصفوت 4-0، برصيد 10 أهداف، و«الثنائي» الحساني تامبورا «العروبة»، وألفوسيني جاساما لاعب مصفوت ولكل منهما 9 أهداف.

مباريات السبت

العروبة – العربي 17:00

التعاون – دبا الحصن 17:00

دبا – الرمس 17:00

جلف أف سي – الجزيرة الحمراء 17:05

جلف يونايتد – الحمرية 17:05

مباريات الأحد



الذيد – الفجيرة 17:00

يونايتد – مسافي 17:05

سيتي – مصوت 17:05