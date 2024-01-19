«المضمار الأصفر» يحتضن جبل علي مايل وبطولة السرعة



عصام السيد (دبي)



يحتضن مضمار جبل علي يوم السبت، مجموعة من السباقات التحضيرية التي تحدد بعض الخيول التي تستهدف تلك السباقات، على رأسها سباق جبل علي مايل، وجبل علي سبرينت، بمشاركة عدة خيول قوية، في الحفل الذي تبلغ جوائزه 550 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس في تحضيري جبل علي مايل «شروط» برعاية شادويل، تتنافس 9 خيول تأمل في حجز مكانها في السباق الرئيس، يتصدرها «سوينج فوت»، وتأتي الخطورة من «ديلوريان» الفائز في سباقين على ذات المضمار والمسافة منذ بداية الموسم الحالي، وهناك «جاستيس بروتيكول» الذي يسعى لمواصلة انتصاراته بالمضمار الأصفر.

ويتصدر «الطارق» صاحب التصنيف الأعلى ترشيحات الشوط الرابع، وهو تحضيري جبل علي سبرينت «شروط» لمسافة 1000 متر، برعاية طيران الإمارات، ويتأهب «خنجر» لتجربه حظه بالمضمار الأصفر، وتأتي الخطورة من رفيقه في الإسطبل «راوي»، وهناك «ستوري أوف لايت» الفائز على ذات المضمار والمسافة.

وينطلق الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، ويقام السباق على مسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يعد «بلال دي مونلاو» صاحب الأداء المتوازن، وهناك «رشاد الوثبة» و«نايف».

ويسعى صاحب الأرض «ترجمان» الفائز على مسافة 1000 متر في المضمار الأصفر، لتأكيد جدارته على مسافة 1200 متر في الشوط الثالث برعاية زايد امبيشن، ومعه رفيقه في الشعار «منهاد» في ظهوره الأول، إلى جانب «كينج أوف لاك» صاحب الوصافة خلف «ترجمان»، و«حب السلام» صاحب المركز الثالث خلفهما.

ويجتذب الشوط الثاني «هانديكاب» على مسافة 1200 متر، برعاية الشعفار للاستثمار، نخبة من الخيول يتصدرها «أتلانتيك سكاي» صاحب المركز الثاني مؤخراً، وينافسه بقوة «إمبريزون» و«شنغهاي سيتي»، إلى جانب «نوماسي»، و«أديكتد تو كيوس».

وتنافس الخيول المبتدئة في الشوط السادس لمسافة الميل، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة «إكسبريس روت» و«إل إنتروفيرتيدو»، و«سيكورسكي» التي تسعي للخروج من هذه الدائرة وتحقيق أول فوز لها.

ويسعى صاحب الأرض «مكفول» لمنح الشعار الأصفر فوزاً جديداً، عندما يخوض تحدي الشوط السابع والأخير «هانديكاب» لمسافة 1950 متراً، برعاية روميو انتيريورس، ويبحث «دباوي ساندز» عن إنجاز جديد، فيما ينافس «بوستر بينت» على هذه المسافة للمرة الأولى.