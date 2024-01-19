مارسيال على خطى رونالدو وسانشو مع «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ميل سبورت» النقاب، عن أن النجم الفرنسي أنتوني مارسيال «28 عاماً» مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يتدرب مع الفريق، منذ أن أصيب بفيروس في آخر شهر بالسنة المنتهية 2023، وبالتالي لم يشارك وقتها في مباراة بورنموث التي انتهت بخسارة «اليونايتد» صفر- 3 على ملعب «أولد ترافورد» يوم 9 ديسمبر.

ولم يشأ الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني، أن يوضح السبب وقتها، ولكنه اكتفى طوال الأسابيع الماضية، بالقول إن مارسيال ليس في «فورمة» تسمح له باللعب، وبالتالي لم يشارك أيضاً في مباراة توتنهام الأخيرة في «البريميرليج»، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

غير أن المؤكد أن اللاعب لا يعاني أية إصابات عضلية في الوقت الحالي، إلا أن تن هاج يرى أنه لم يعد في حالة بدنية تسمح له باللعب بعد مرضه.

وقالت الصحيفة، إن قرار تن هاج بترك مارسيال يتدرب منفرداً، لم يكن قراراً تأديبياً على حد قوله، وإنما يعكس إيمان الرجل بأن اللاعب غير جاهز بدنياً، من الأفضل أن يتدرب بصورة فردية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيال أصبح الآن في «فورمة» تسمح له بخوض التدريبات الجماعية مع زملائه، على اعتبار أنه قادر على تحمل هذه التدريبات الصارمة التي يطلبها تن هاج.

وأثار الأمر الكثير من التساؤلات والتكهنات بين جماهير النادي، وبعض الصحف الإنجليزية الأخرى التي تحدثت عن إن تن هاج يمارس الأسلوب نفسه الذي مارسه من قبل مع جادون سانشو، وكريستيانو رونالدو، ودفعهما إلى الرحيل عن «أولد ترافورد».

وينتهي عقد مارسيال بنهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يرحل حراً ومجاناً، لأن أحداً من إدارة «الشياطين الحمر» لم يفاتحه في تجديد عقده، ولم يعرض عليه عقداً جديداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن «اليونايتد» على استعداد للاستماع للعروض المقدمة لمارسيال، خلال «الميركاتو الشتوي» الجاري، لأن التخلص منه يوفر للنادي الراتب الكبير الذي يحصل عليه أسبوعياً «250 ألف جنيه إسترليني»، وهو مبلغ يكفي للتعاقد مع أكثر من لاعب شاب، وفي الوقت نفسه، يسمح باحترام قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي تتماشى مع قواعد «اللعب المالي النظيف».

غير أن اللاعب مصمم فيما يبدو على القتال من أجل العودة إلى مستواه، ويريد الاستمرار مع الفريق، وحجز مكان له في التشكيلة الأساسية، ولكن هذا الأمل صعب المنال.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: لم يعد مارسيال ذلك المهاجم الشاب اليافع الممتلئ حيوية ونشاطاً الذي تعاقد معه «اليونايتد» قبل 9 سنوات قادماً من موناكو الفرنسي، ورغم ذلك فإن مسيرته مع «اليونايتد» شهدت تسجيله 63 هدفاً في «البريميرليج» خلال 149 مباراة لعبها، وكان في عدد كبير منها احتياطياً.