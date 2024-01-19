«فخر أبوظبي» يعتمد «الودية الثالثة»



مراد المصري (أبوظبي)



اعتمد الجزيرة ثالث المواجهات الودية التي يخوضها خلال التوقف الشتوي، وذلك بلقاء الرائد السعودي 8 فبراير المقبل، حيث يعسكر الأشقاء في أبوظبي حالياً.

ويلعب «فخر أبوظبي» مع الخليج يوم السبت، ويخوض مباراة أخرى أمام سبارتاك موسكو الروسي 3 فبراير المقبل، لتنضم مواجهة الرائد إلى قائمة المباريات الودية التي يسعى من خلالها الفريق للتحضير لاستئناف المرحلة المتبقية من الموسم تحت قيادة مدربه الجديد الروماني ميريل رادوي.

واستهل الرائد معسكره الشتوي في أبوظبي، حيث يخوض مباريات ودية أخرى، بلقاء الخليج أيضاً 27 يناير ، وضمك السعودي 2 فبرير، والجزيرة في الثامن من الشهر نفسه.

ويقود المدرب الكرواتي إيجور جوفيتشفتش الرائد، وهو الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

على صعيد آخر، قام الجزيرة بمبادرة مجتمعية ناجحة، بزيارة عدد من مدارس أبوظبي خلال الفترة الماضية، ونالت تفاعلاً إيجابياً من الطلاب مع لاعبي «فخر أبوظبي»، وتحفيزهم للانضمام إلى أكاديمية الفريق التي تسعى دائماً لاستقطاب أفضل المواهب.