24 نزالاً في النسختين الدولية والعربية لـ «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تقام السبت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي تدشن أجندة موسم 2024 على مدى يومين بإقامة النسختين العربية والدولية، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة، من نخبة المقاتلين الذين يمثلون 24 دولة، ويبلغ عدد النزالات على مدار اليومين 24 نزالاً.

وتبدأ المنافسات بالنسخة الدولية 46، في الساعة السادسة مساء، وتشهد 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة، بينما تتواصل المنافسات غداً بالنسخة العربية التي ستشهد 11 نزالاً، بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة.

وجاء الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة في أبوظبي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور نخبة أبطال الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم والمنطقة العربية.

ومن أبرز لقاءات اليوم الأول المنازلة المرتقبة بين البطل البرازيلي الكيس داسيلفا «23 انتصاراً مقابل 5 هزائم»، والبطل الروسي القوي دينيسلام كاميوف «13 فوزاً مقابل خسارتين»، على لقب البطولة في وزن المتوسط.

ويلتقي أيضاً ضمن السلسلة الدولية، المقاتل الكوري الجنوبي تاي كيون كيم، مع نظيره أمين قاسميوف من أذربيجان، في لقاء متقارب المستوى، ويظهر المقاتل المحبوب الكاميروني جاوريس ديا بطل السلسلة الأفريقية أمام الفلبيني مارك جريجوري فاليرو.

ويدافع البطل الحالي لوزن المتوسط التونسي وسام همامي «8 انتصارات مقابل خسارة وحيدة» عن اللقب في المنافسات العربية بنسختها الـ 47، أمام اللبناني عمران شعبان «5 انتصارات وهزيمة وحيدة»، كما تشهد النسخة عودة كوكبة من أفضل المقاتلين العرب، وأكثرهم شعبية الكويتي عبدالله بوشهري، والأردني جلال الدعجة، والكويتية أيمان المضف، والجزائري سهيل ثائري.

أكد فؤاد درويش أن البطولة ماضية إلى أفضل مراحل تطورها، بتوجيهات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومشاركة نخبة الأبطال حول العالم، بما يرسخ مكانتها العالمية.

وأضاف: ننطلق موسم 2024 في سلسلة محاربي الإمارات، بإقامة النسختين الـ 46 والـ 47 بنمو كبير، ومشاركات نوعية من نخبة الأبطال على مستوى المنطقة والعالم، لإبراز المهارات وبناء القدرات العربية، ولدينا 8 بطولات قادمة من ضمن 10 بطولات هذا العام في منافسات قوية تشهد نزالات كبيرة للدفاع عن الألقاب، ودخول قائمة الأبطال.

وأشار إلى اكتمال جاهزية جميع اللجان لتنظيم البطولتين، وفق أفضل الممارسات في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة.