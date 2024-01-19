كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!



الدوحة (أ ف ب)



يبحث المنتخب البحريني عن التعويض، وتحقيق انتصاره الأول، عندما يلاقي نظيره الماليزي يوم السبت، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا لكرة القدم.

ويلتقي أيضاً منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية في مواجهة مرتقبة، ضمن المجموعة ذاتها التي يتصدرها الأول بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الثاني، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث من دون نقاط، وأخيراً ماليزيا.

ويدخل منتخب البحرين لقاءه بطموح الفوز، من أجل الإبقاء على آماله في تخطي دور المجموعات، بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية 1-3 في الجولة الأولى، معولاً على تفوقه التاريخي على منافسه في المواجهات التسع الأخيرة، بينهما ضمن التصفيات الآسيوية والمونديالية واللقاءات الدولية الودية، حيث فاز 6 مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

كما ترغب البحرين ومدربها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي المنتخب الماليزي ومستواهم المتواضع أمام الأردن، عندما خسروا برباعية.

ومن المتوقع أن يخوض البحرين مباراته أمام ماليزيا بإجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة، خصوصاً عقب نهاية مشوار مدافعه أمين بن عدي، إثر إصابته في أربطة الكاحل الأيمن ضد كوريا الجنوبية، ويشارك سيد مهدي باقر بدلاً منه.

وعلى ملعب الثمامة، تلتقي كوريا الجنوبية والأردن في مواجهة مرتقبة، نظراً لأن الفائز يضمن ليس فقط تأهله إلى الدور الثاني لكن أيضاً وبنسبة كبيرة صدارة المجموعة التي ستجعله يتحاشى على الأرجح مواجهة اليابان القوية في الدور التالي.

وحقق الأردن أكبر فوز في النسخة الحالية، عندما سحق ماليزيا برباعية، في حين تغلبت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 في مباراة تألق فيها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كانج-إن لي بتسجيله هدفين، وخطف الأضواء من نجوم الصف الأول في منتخب بلاده، وعلى رأسهم هيونج

وتلقى المنتخب الكوري خبراً ساراً تمثل بمعاودة مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي هوانج هي تشان تدريباته خلال الأسبوع الحالي وسيكون متاحاً لمواجهة الأردن.

أما المنتخب الأردني فيدخل مباراته ضد كوريا الجنوبية بمعنويات عالية، بعد فوزه الساحق على ماليزيا، لكنه يدرك بأنه يواجه منتخباً من عيار آخر.

ويعوّل الأردن على جناحه موسى التعمري الذي يتألق في صفوف مونبلييه الفرنسي، وسجل هدفين في المباراة الأولى.