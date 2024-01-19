إصابة صلاح.. هناك شيء ما!

عمرو عبيد (القاهرة)



تفاعلت الصحافة العالمية على نطاق واسع مع إصابة النجم، محمد صلاح، خلال مباراة منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، ولم يقتصر الاهتمام على الصحف المصرية أو المتابعين لأحداث بطولة «القارة السمراء»، وتصدّرت صورة إصابة «الملك المصري» غلاف صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، التي عنونتها بقولها، إن صلاح تعرض لـ «انتكاسة» الإصابة، حيث غادر ملعب مباراة «الفراعنة» و«النجوم السمراء» قبل نهاية الشوط الأول، وبدا عدم الارتياح على ملامحه خلال تلك الدقائق، التي أقلقت المنتخب المصري مثلما حدث مع ليفربول في نفس اللحظة، خاصة أن «الفراعنة» سيخوض مواجهة «حياة أو موت»، حسب وصفها، في اللقاء الأخير بالمجموعات الأفريقية، من أجل اقتناص بطاقة تأهل إلى الدور التالي.

صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية وضعت عنواناً مُثيراً عبر تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، قائلة «إصابة صلاح مع مصر تثير رعب ليفربول»، وتحدثت عن حالة «الصدمة» التي ضربت مدرب «الريدز»، يورجن كلوب، على أثر تلك الإصابة، وأشارت إلى احتمال عودة «الفرعون» مُبكراً إلى «ميرسيسايد» لتلقي العلاج في ناديه إذا لزم الأمر، كما كتبت «ميرور» إن كلوب تواصل مع صلاح بسرعة عقب تلك اللقطات «الصادمة»، حيث ينتظر المدرب الألماني بتوتر شديد نتيجة الفحص الذي يتابعه الجهاز الطبي الخاص بالمنتخب المصري، ونقلت تصريحاته التي قال فيه إنه لا يعلم الكثير عن الإصابة حتى الآن، حتى بعد التواصل مع صلاح، إذ أن تلك الإصابات تحتاج إلى مزيد من التقييم، لكن بالتأكيد هناك شيء ما لأن «مو» نادراً ما يطلب الخروج بداعي الإصابة.



ونشرت «ميرور» تقريراً آخر حول أن الإصابة قد لا تبدو خطيرة إلى هذا الحد، لاسيما عقب تعقيب مدرب «الفراعنة»، فيتوريا، إلا أن الأمر سيقلق ليفربول بالتأكيد، في طريق سباق «القمة» الإنجليزية الذي يتزعمه «الريدز» بفارق ضئيل عن مانشستر سيتي وباقي المنافسين، حيث ينتظر كلوب عودة نجمه الأول إلى الفريق بفارق الصبر، وكانت «ذا صن» قد نشرت لقطات مصورة لمحمد صلاح خلال خروجه من الملعب بعد انتهاء مباراة مصر وغانا، معنونة إياها بـ«صلاح بخير»، لأن النجم المصري ظهر مُبتسماً ولا تبدو عليه علامات القلق، وهو ما يبعث على الاطمئنان سواء للجماهير المصرية أو عشاق ليفربول حول العالم.

وتابعت أغلب الصحف الإنجليزية الأمر، حيث كتبت «ستار سبورت» إن مشجعي ليفربول يقومون بالدعاء الآن من أجل عدم تفاقم إصابة «الفرعون»، المُتوقع عودته قرب نهاية يناير الحالي، لأن توالي مباريات «الريدز» في «البريميرليج» بعدها لن يتحمل إصابة هداف وأفضل لاعبي الفريق في الموسم الجاري، واهتمت «تيلجراف» بمتابعة تطورات الأشعة والرنين التي خضع لهما صلاح مع جهاز المنتخب المصري الطبي وتعليق كلوب على الأحداث.

كما تجاوزت المتابعة الحدود الإنجليزية، حيث نشرت «لاجازيتا» الإيطالية تقريراً حول نتائج مباريات البطولة الأفريقية، تصدرته صورة صلاح والحديث عن إصابته وخطورة غيابه عن مباراة «الفراعنة» المصيرية الأخيرة، إلا أنها أكدت عدم وضوح حجم إصابة النجم المصري وضرورة انتظار نتائج التقييم الطبي الحالي، كما نشرت «ماركا» الإسبانية تقريراً قالت فيه، إن صلاح يملك حظاً غير جيد مع منتخب بلاده وكذلك مع الإصابات، حيث أعادت تلك الإصابة ذكريات ما تعرض له في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ما يزيد على 5 سنوات، وكانت «الذكرى الأسوأ» حسب تصريحات لاحقة لصلاح، وكتبت أن «مو» عانى سوء الحظ في نهائي الكأس الأفريقية مرتين، ويأمل بالتأكيد ألا تُنهي تلك الإصابة مشواره في النُسخة الحالية!