«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي



مراد المصري (أبوظبي)



استهل مانشستر سيتي الإنجليزي تدريباته في المعسكر الشتوي الذي يقيمه «البلومون» حالياً في أبوظبي تحضيراً لاستكمال الموسم الحالي.

ويشكل معسكر «السيتي» في أبوظبي مصدر تجديد طاقة في الأجواء الدافئة، والتجهيزات الحديثة الموجودة، كما يشكل مصدر تفاؤل، آخرها معسكر الموسم الماضي الذي تألق خلاله الفريق، وحقق خماسية تاريخية، من بينها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب استمرار هيمنته على لقب الدوري الإنجليزي، وإكمال التفوق بحصد كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

ويستمر معسكر الفريق في أبوظبي على مدار الأسبوع المقبل، قبل العودة إلى إنجلترا، حيث يخوض مواجهة أمام توتنهام 27 يناير الجاري ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.