كاساس: يوم عظيم لشعب العراق

الدوحة (أ ف ب)



وصف الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق ، فوز فريقه الصادم على اليابان المرشحة بقوة لإحراز اللقب 2-1 ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، بـ «اليوم العظيم للشعب العراقي».

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «إنه يوم عظيم للشعب العراقي، أنا فخور بلاعبي فريقي، شأني في ذلك شأن الشعب العراقي بأكمله، والأمر يتعلق باللاعبين المتواجدين هنا أو الذين لا يتواجدون معنا».

وفي سؤال عما إذا كان هذا الفوز يجعل العراق من المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب، قال كاساس «الفوز لا يغير شيئاً، لقد فزنا في مباراة واحدة، وتفكيرنا الآن منصب على مباراتنا المقبلة ضد فيتنام ولا شيء غير ذلك».

وتابع «المرشحون هم أنفسهم منذ البداية، أي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، وأنا محظوظ لأني أملك لاعبين رائعين في العراق، يبذلون مجهوداً كبيراً من أجل بلادهم، أحاول أنا والجهاز الفني تطوير مستوياتهم».

وعن التكتيك التي اعتمده لمواجهة اليابان القوية الساعية إلى إحراز اللقب للمرة الخامسة، قال المدرب الإسباني الذي قاد العراق إلى إحراز كأس الخليج مطلع العام الماضي «الكفاح هو أولوية في كرة القدم، وهذا ما قام به فريقي، بالنسبة لي لا وجود للمباراة المثالية، لكننا كنا قريبين منها».

وبعد المباراة مباشرة بعث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتهنئة على حسابه على تويتر «إكس» جاء فيها «تحية كبيرة لأبطال منتخبنا الوطني لتألقهم وفوزهم على منتخب اليابان، رفعتم اسم العراق عالياً كما عهدناكم وأدخلتم الفرح إلى قلوب أبناء شعبنا في كل مكان».

في المقابل، كشف مسجل هدفي العراق في المباراة أيمن حسين بأنه يعاني من شد عضلي ولهذا السبب لم يظهر في الشوط الثاني من المباراة وحل بدلاً منه مهند علي.

وأضاف عن المباراة «كانت مباراة صعبة للغاية والأهم حصد النقاط الثلاث».

وتابع «جميع اللاعبين يستحقون الشكر، لقد قاموا بمجهود كبير والتركيز كان عالياً، قمنا بما طلبه منا المدرب».

وعما إذا كان يطمح للقب الهداف بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين وتصدر الترتيب بالتساوي مع مهاجم قطر أكرم عفيف، قال »الجوائز الفردية جيدة، لكن الأهم اللقب الجماعي وهو التتويج باللقب القاري».

وكان المنتخب العراقي حقق مفاجأة مدوية، عندما أحرز لقب نسخة عام 2007 بفوزه على السعودية في المباراة النهائية بهدف وحيد سجله نجمه يونس محمود.