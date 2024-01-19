«زئير تاريخي» لـ «أسود الرافدين» في وجه «الساموراي»



سلطان آل علي (دبي)



حقق العراق فوزاً كبيراً وتاريخياً على اليابان 2-1، في القمة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس آسيا في قطر، والفوز الذي وضع «أسود الرافدين» في صدارة المجموعة، وحطم أرقاماً قياسية تاريخيّة لن ينساها الجميع، واليابانيون على وجه التحديد.

ويعد الفوز الثاني تاريخياً للعراق على اليابان، في المحافل الرسمية، والأول منذ 42 عاماً، وتحديداً 28 نوفمبر 1982، ضمن الألعاب الآسيوية، حيث انتصر «الأسود» حينها بهدف. وكسر العراق بهذا الفوز سلاسل تاريخيّة لمنتخب اليابان، وهي الخسارة الأولى لـ «الساموراي»، بعد 11 فوزاً متتالياً على المستوى الودي والرسمي منذ يونيو 2023، كما أنها الخسارة الأولى على المستوى الرسمي، منذ خسارته أمام كوستاريكا بهدف في مجموعات كأس العالم 2022.

وفي كأس آسيا، أنهى العراق سلسلة اليابان التاريخية التي أكمل فيها 25 مباراة بدور المجموعات من دون تلقي أي هزيمة، حيث تعود آخر خسارة لليابان إلى 12 ديسمبر 1988 أمام قطر 3-0 قبل 35 عاماً!

ويمثل الانتصار دفعة معنوية كبيرة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث إن هزيمة اليابان المرشح الأول للّقب بمثابة كسر لحاجز الخوف والرهبة، وقد تؤدي هذه الهزيمة إلى حضور نهائي مبكر في دور الـ16 بين كوريا الجنوبية واليابان، في حالة تصدر «الشمشون» لمجموعته.