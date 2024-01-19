النصر يقسو على الحكمة في «دولية دبي» للسلة

علي معالي (دبي)

حقق النصر مفاجأة من «العيار الثقيل» في اليوم الأول لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، في «نسختها الـ33»، بالفوز على الحكمة اللبناني 79-73، بعد عرض رائع من «العميد» أمام منافس له تاريخه في البطولة طوال السنوات الماضية، وعلى مستوى السلة اللبنانية، ولعب النصر من دون الدوليين الأربعة الموجودين في قائمة المنتخب، إضافة إلى غياب صالح سلطان للإصابة، ونجح المدرب حسام الوكيل في قيادة لاعبيه إلى «المفاجأة» التي ترفع من سخونة مباريات المجموعة، انتهت الأرباع بنتيجة 22- 21، 20-20، 17- 23، 20- 9 لمصلحة «الأزرق».

وفي المجموعة الثانية، فاز أهلي طرابلس الليبي على بيروت اللبناني 81- 75، وهي مفاجأة أيضاً، في ظل تاريخ الفريقين بالبطولة، وعلى المستوى العربي، في مباراة جاءت مثيرة من البداية إلى النهاية، وانتهى شوطها الأول بالتعادل 41-41، حيث تعادلا في الربع الأول 19-19، وفي الثاني 22-22، وفي الربع الثالث تفوق الفريق الليبي 19- 14، وفي الرابع 21- 20.