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الرياضة

90 متسابقاً يتنافسون على «ناموس» الدراجات المائية

90 متسابقاً يتنافسون على «ناموس» الدراجات المائية
20 يناير 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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تحتضن شواطئ جزر دبي اليوم سباق دبي الدولي للدارجات المائية -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024- الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم 2023-2024
ويجمع السباق 90 متسابقاً يمثلون 11 دولة، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات والأشقاء من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وقطر وفلسطين، إضافة إلى بريطانيا وبلجيكا والمجر وقبرص، ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات هي جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 3 (مواطنين)، وجالس جي بي 2 وجالس جبي بي 4 (سبارك) وواقف محترفين جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وواقف براعم (8-9 سنوات) جي بي 1-3 وواقف أشبال (10-12 سنة) جي بي 2-3، وواقف ناشئين (13-15 سنة) جي بي 3-3.
وتقام منافسات السباق على فترتين، صباحية ومسائية، يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون بداية المنافسات في الساعة العاشرة صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية، يسبقها التجارب الرسمية للمشاركين، للاطلاع على مسار السباق، فيما تبدأ الفترة الثانية في الساعة الثانية ظهراً.
ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي بالمشاركين في سباق دبي الدولي للدراجات المائية 2024، متمنياً التوفيق للجميع وللجنة المنظمة والمشرفة على الحدث الكبير، موجهاً الشكر والتقدير إلى نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً، في شواطئ جزر دبي الخلابة، مهنئاً إدارتها على نيل الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق ديسمبر الماضي كشاطئ نظيف يلبي متطلبات الأمن والسلامة، ويدار بشكل مستدام، بالإضافة إلى جودة المياه.

الدراجات المائية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
دبي
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