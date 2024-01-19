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10 حكام يديرون «دولية دبي للجواد العربي»

سحب قرعة الحكام ببطولة دبي للجواد العربي (من المصدر)
20 يناير 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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أجرت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، قرعة اختيار الحكام لـ «النسخة 21» التي تقام من 22 إلى 24 مارس المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، بقاعات زعبيل 4 و5 و6، وجوائزها 4 ملايين دولار، ويفتح باب التسجيل للخيول المشاركة في البطولة خلال وقت لاحق من الشهر الحالي.
حضر مراسم القرعة التي جرت بقاعة العين بمركز دبي التجاري، قصي محمد عبيد الله، مدير البطولة، عضو اللجنة العليا المنظمة، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»، وعبد الله لوتاه، مساعد نائب الرئيس في «دي إكس بي لايف»، وراشد العبار، رئيس العمليات التشغيلية في «دي إكس بي لايف»، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي.
ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الدعوة إلى 18 حكماً يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة، من الذين شاركوا في تحكيم البطولة خلال النسخ السابقة، ليتم اختيار 10 حكام من خلال القرعة، بالإضافة إلى حكمين احتياطيين.
وأسفرت القرعة عن اختيار جان ماركو أرجانو وكريستيان موسكينو «إيطاليا»، ونيكولاس جونغ وكلاوديا داريوس «ألمانيا»، وإيريك جير «فرنسا»، وكريستين جامار «بلجيكا»، وريناتا شيبلر «سويسرا»، وعلي محمد الشعراوي «مصر»، وإلياس إبراهيم فرج «البحرين»، وجو بولو «أميركا»، فيما وقعت القرعة على الدانماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر «حكمي احتياط».
وتستقطب البطولة نخبة من أكبر إسطبلات الخيول وأهم مالكي الخيل، من مختلف أنحاء العالم ليستعرضوا جمال الخيول العربية التي تعد من أقدم وأعرق سلالات الخيول عالمياً، وتعد واحدة من أعرق بطولات الخيول محلياً وعالمياً وتتميز بمسيرة عمل حافلة بالنجاحات تمتد لعشرين عاماً، وتعد من أهم مسابقات الخيول ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم. 

بطولة دبي الدولية للجواد العربي
دبي
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