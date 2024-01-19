رونالدو: الدوري السعودي أكثر تنافسية من الفرنسي

باريس (أ ف ب)



اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الدوري السعودي، حيث يدافع منذ يناير 2022 عن ألوان النصر، «أكثر تنافسية» من نظيره الفرنسي، وذلك على هامش جوائز «جلوب سوكر» في أبوظبي.

وقال رونالدو لدى سؤاله عن مستوى الدوري السعودي بصراحة، لا أعتقد أن الدوري السعودي أقل قيمة من الدوري الفرنسي، أعتقد أنه أكثر تنافسية».

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات «يمكنهم قول ما يشاؤون «منتقدو الانتقالات الكبرى إلى الدوري السعودي»، هذا رأيي حسب ما لعبت هنا لمدة عام، وبالتالي أعرف عما أتحدث، أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي ونواصل التحسّن».