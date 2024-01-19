«مشرف 1» يُحلق بـ«رمز العامة المفتوح» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج «مشرف 1» لفريق دبي بطلاً لشوط الرمز للبيور جير - فرخ، في افتتاح منافسات اليوم الختامي، لفئة العامة المفتوح، التي تقام ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وسيطرت صقور فريق دبي على المراكز الثلاثة الأولى لهذا الشوط، بعد أن جاء «008» في المركز الثاني، ومرم في المركز الثالث.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للبيور جير - فرخ للعامة المفتوح، عن تحليق «المستن» لفريق دبي بالمركز الأول، وحل «1401» للفريق نفسه وصيفاً، فيما كان المركز الثالث من نصيب «بي 75» لسعيد هلال بن طراف.

وفي شوط التلواح الثاني، ذهب المركز الأول إلى «الفيل» من فريق دبي الذي أكد أنه المسيطر الأول على هذه الفئة، وحل وصيفاً «مشهور» لراشد سعيد علي سرود، وجاء في المركز الثالث «النشمي» لحمد أحمد بن مجرن.

واختتمت منافسات اليوم الثامن، بشوطي التلواج للبيور جير - جرناس، حيث حلق بلقب الشوط الأول، «مسموح» لفريق ند الشبا، فيما حل في الوصافة «يلايس» لسيف بن حريز الفلاسي، وجاء ثالثاً «عون» لفريق ند الشبا.

ونال لقب شوط التلواح الثاني للبيور جير - جرناس، «شايم» لفريق ند الشبا، فيما جاء وصيفاً «بي 10» لند الشبا أيضاً، واحتل المركز الثالث براق لسيف بن حريز الفلاسي.

وتنطلق اليوم منافسات فئة الشيوخ وفئة العامة الهواة بواقع 5 أشواط لفئة الشيوخ للجير تبع - فرخ والحجير تبع جرناس، من بينها شوط الرمز للجير تبع - فرخ، وشوطين للعامة الهواة، أحدهما للجير تبع - فرخ والآخر للجير تبع - جرناس.