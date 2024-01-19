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الرياضة

«وجود الباهية» الأجمل في اليوم الأول من بطولة الظفرة للخيول العربية

«وجود الباهية» الأجمل في اليوم الأول من بطولة الظفرة للخيول العربية
20 يناير 2024 00:57

الظفرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، حققت منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة»، نجاحاً لافتاً على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.
وخطفت المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة، الأضواء، مسجلة أعلى معدل من النقاط، بعد فوزها بالمركز الأول في القسم «أ» أول أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.30 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إيه أل رجوة» لعلان محمد علان، وحققت 91.50 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «مراكش آر إم» لروبيا مارتينس، وسجلت 91.30 نقطة.
وتصدرت «إم كيه غرام» لمحسن حسين عمارة، القسم «ب»، وحققت 91.10 نقطة، تلتها في المركز الثاني «عفراء اللورد» لمربط اللورد، وحصلت على 90.70 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «لويجيه» لمحمد عبد الله القبيسي، وسجلت 90.60 نقطة.
وأحرزت «جليسة الفراس» لمربط الفراس، المركز الأول في القسم «ج»، محققة 90.80 نقطة، وحلت في المركز الثاني «رنانة الريماس» لمربط الريماس، وسجلت 90.70 نقطة، فيما حلت ثالثة «أم كيه ظبية» لعمرو محسن، ونالت أيضاً 90.70 نقطة.
واحتلت «غياهب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، المركز الأول في القسم «د» آخر أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «مزن النور» لمربط النور، وحققت 91.10 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «قمرا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصلت على 91.00 نقطة.
وتصدرت «جنانة» لسلطان محمد المرزوقي، القسم «ه» آخر أقسام المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «مياسة آل فهيد» لمبارك سعيد الهاجري، وسجلت 90.80 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «رنيم الباهية» لسلطان محمد الشامسي، وحصلت على 90.60 نقطة. وحصدت «دي وداد» لإياد نبيل عويضة، المركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، وحققت 91.80 نقطة، تلتها في المركز الثاني «مزن مغيدر» لراشد سيف الزعابي، وحصلت على 90.90 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «وعد بي إتش إم» لمحمد سعيد الهاجري، ونالت 90.80 نقطة.
أما صدارة القسم «ب» فقد ذهبت إلى «كيه بي قمرا» لخليفة مراد البلوشي، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «نجوى الباهية» لعلي أحمد الفياض، وحصلت أيضاً على 91.20 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «تاليا» لسالم حمد الدرعي، برصيد 91.00 نقطة.
واختتمت منافسات اليوم الأول بالقسم «ج» للمهرات عمر سنتين، وحلقت بالمركز الأول «كنوز الباهية» لسلمى محمد آل علي، وحصلت على 91.30 نقطة، وجاء ثانية «إم أو غاية» لمربط المخاوي، وحققت 90.90 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «ملكة الكيت» لمربط الكميت، وحصلت على 90.80 نقطة.

الظفرة
جمعية الإمارات للخيول العربية
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