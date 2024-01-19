الرأس الأخضر أوّل المتأهّلين إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا



أبيدجان (أ ف ب)



بات منتخب الرأس الأخضر أوّل المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بعدما سحق موزمبيق 3-0 على ملعب فليكيس أوفويت-بوانيي في أبيدجان، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل مهاجم رايو فايكانو الإسباني بيبي «32»، ومهاجم فاتح كاراجومروك التركي ريان مينديش «51»، ولاعب وسط كراسنودار الروسي كيفن بينا «69» أهداف منتخب الرأس الأخضر الذي بات يمتلك ست نقاط أمام مصر «نقطتان»، وغانا «نقطة»، ولا يمكن اللحاق به حسابياً.

وبهذا الفوز، وخلافاً للتوقعات، ضمِن الرأس الأخضر الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة فقط تصدّر المجموعة أمام مصر «7 ألقاب» وغانا «4».