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الرياضة

إصابة أسبيليكويتا بتمزّق في غضروف الركبة

إصابة أسبيليكويتا بتمزّق في غضروف الركبة
19 يناير 2024 21:56

 
مدريد (أ ف ب)

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تعرض أتلتيكو مدريد لضربة قاسية بخسارته جهود مدافعه سيسار أسبيليكويتا نتيجة إصابته بتمزّق في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى، وفق ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية.
وأصيب ابن الـ34 عاماً، العائد هذا الموسم إلى الدوري الإسباني بعد 13 عاماً على رحيله عن أوساسونا للدفاع عن ألوان مرسيليا الفرنسي «2010-2012»، وتشيلسي الإنجليزي «2012-2023»، خلال فوز أتلتيكو على جاره اللدود ريال مدريد 4-2 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا.
ولم يحدّد أتلتيكو مدة غياب أسبيليكويتا، وكمّ من الوقت يحتاج للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بعد دخوله كبديل في الدقيقة 106، تاركاً مكانه بعد 10 دقائق على أرض الملعب لمصلحة المونتينيجري ستيفان سافيتش.
وشارك أسبيليكويتا في 22 مباراة بالمجمل مع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بينها 16 في الدوري المحلي.

كأس إسبانيا
أتلتيكو مدريد
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