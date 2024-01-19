بنزيمة يعود إلى الاتحاد



الرياض (أ ف ب)



عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي ابتعد عن فريقه الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أسابيع، إلى جدّة، بعد 17 يوماً من الغياب.

المهاجم الدولي كان قد حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام «لظروفٍ خاصّة»، وسافر إلى مدريد في 28 ديسمبر، بعدما عطّل حسابه على إنستجرام، حيث يتابعه 76 مليون شخص.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022، موجوداً في جزيرة موريشيوس الأفريقية لأيامٍ عدّة حتّى الاثنين الماضي، وفقاً لمصدرٍ آخرٍ مقرّب من الموضوع.

وقال المصدر إن «بنزيمة وصل متأخّراً 17 يوماً، كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير»، مضيفاً أن النادي «غاضب جداً ممّا حدث» بعد انقطاع الاتصال معه «لعشرة أيام»، استأنف زملاء بنزيمة التدريبات الجمعة الماضي في 12 الشهر الحالي.

وسيُعقد اجتماعٌ مع الإدارة والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لمناقشة «مستقبل اللاعب»، بحسب ما أكّد المصدر الذي نفى فكرة رحيل مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق هذا الشتاء.

وتعرّض بنزيمة «36 عاماً» إلى سيل من الانتقادات الحادة، بعدما مرّ بفترة متذبذبة مع الفريق الذي انضم إليه الصيف المنصرم.

سجّل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعيداً عن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بـ20 هدفاً، بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وشدد المصدر أن بنزيمة «هو قائد الفريق وملتزم بالبقاء فيه»، لكنّه لن ينضمّ إلى زملائه في معسكرٍ تدريبيّ في دبي حيث يلعب الاتحاد مباراتين وديتين في 24 و28 يناير الحالي.

ويحتلّ الاتحاد حامل اللقب المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر.

وخسر الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات أمام النصر بنتيجةٍ كبيرة 2-5 والرائد 1-3 في الدوري، والأهلي المصري 1-3 ضمن مونديال الأندية.